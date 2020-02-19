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В СК подтвердили гибель экс-министра здравоохранения Омской области
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РИА Новости

В СК подтвердили гибель экс-министра здравоохранения Омской области

09:12 19.02.2020
6518
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ОМСК, 19 фев – РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева нашли мёртвым в областном лесу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Юрия Ерофеева нашли мёртвым, проводим проверку обстоятельств гибели. Тело обнаружили 18 февраля в 17.30 в двух километрах от села Соляное Черлакского района", - рассказали РИА Новости в СУСК по Омской области.
По сообщениям СМИ, тело бывшего чиновника нашли под снегоходом. Юрий Ерофеев проработал в должности главы минздрава Омской области с 2008 по 2012 год. Ему было 56 лет.
Юрий Ерофеев
07:43
Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
611401
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьПроисшествия
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