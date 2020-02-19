В СК подтвердили гибель экс-министра здравоохранения Омской области

"Юрия Ерофеева нашли мёртвым, проводим проверку обстоятельств гибели. Тело обнаружили 18 февраля в 17.30 в двух километрах от села Соляное Черлакского района", - рассказали РИА Новости в СУСК по Омской области.

По сообщениям СМИ, тело бывшего чиновника нашли под снегоходом. Юрий Ерофеев проработал в должности главы минздрава Омской области с 2008 по 2012 год. Ему было 56 лет.