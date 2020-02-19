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Россия и Катар закрепили в меморандуме сотрудничество по антитеррору
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РИА Новости

Россия и Катар закрепили в меморандуме сотрудничество по антитеррору

09:10 19.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ДОХА, 19 фев - РИА Новости. Аппарат Совета безопасности РФ и Агентство по национальной безопасности Катара будут обмениваться мнениями по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также по вопросам безопасности в Ближневосточном регионе, соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан в Дохе секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и директором Агентства по нацбезопасности Катара Абдаллой аль-Хулейфи.
Документ определяет рамки регулярных консультаций и обмена мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес. В частности, согласно меморандуму, стороны договорились в дальнейшем обсуждать вопросы безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, тематику сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и другими транснациональными преступлениями.
Секретарь Совбеза РФ находится в Дохе с двухдневным визитом.
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КатарНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьВ мире
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