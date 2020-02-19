Россия и Катар закрепили в меморандуме сотрудничество по антитеррору

Документ определяет рамки регулярных консультаций и обмена мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес. В частности, согласно меморандуму, стороны договорились в дальнейшем обсуждать вопросы безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, тематику сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и другими транснациональными преступлениями.