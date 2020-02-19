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Россиянам после теплой зимы стоит обратить внимание на защиту растений
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РИА Новости

Россиянам после теплой зимы стоит обратить внимание на защиту растений

09:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкРаботы в огороде на приусадебном участке
Работы в огороде на приусадебном участке
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в фотобанк
Работы в огороде на приусадебном участке. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские аграрии из-за теплой зимы могут столкнуться с ростом количества заболеваний растений и нашествием вредителей, в первую очередь могут пострадать пасленовые (картофель, баклажан, томат, перец) и плодово-ягодные культуры - из-за колорадского жука, клещей и долгоносика. Каковы основные меры борьбы с вредителями и как помочь сниженному иммунитету растений, рассказали РИА Новости эксперты отрасли.
Традиционно обработка садов и посевных площадей от вредителей и различного рода инфекций проводится осенью, затем - в апреле, когда начинается вегетация. Увеличение дозы пестицидов в борьбе с выжившими после зимы вредителями не станет панацеей: важно также использовать препараты, которые повышают иммунитет растений.
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"Если такой повышенный температурный фон сохранится вплоть до возобновления вегетации сельскохозяйственных культур, то можно ожидать массового размножения вредителей и распространения болезней. Поэтому в наблюдающихся условиях необходимо обратить более тщательное внимание на обработку посевов и посадок от вредителей и болезней", - заявила доцент РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Елена Дронова. Возможно, ситуация исправится с похолоданиями, но погода должна быть достаточно морозной, "желательно ниже минус 10 градусов", - добавила она.
Согласно материалам ФГБУ "Россельхозцентр", обработка пестицидами картофеля в 2020 году прогнозируется на площади 900,95 тысячи гектаров (в 2019 году было обработано 857,58 тысячи гектаров), в том числе от колорадского жука - на площади 249,38 тысячи гектаров. Обработка от вредителей и болезней плодово-ягодных культур запланирована на площади 755,56 тысячи гектаров (782,51 тысячи гектаров годом ранее), против саранчовых вредителей - на 426,98 тысячи гектаров (371,05 тысячи гектаров в 2019 году).
В свою очередь, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова считает в сложившейся ситуации более рациональным подходом использование различных иммуностимулирующих препаратов. Она также рекомендует параллельно применять микробиологические средства, стимулирующие растение "требовать" от почвы необходимые ему вещества, подстраиваясь тем самым под ее бактериальное наполнение, изменившееся после теплой зимы. Такие препараты допустимы и в дачных, и в промышленных масштабах, добавила Воронова.
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"И только потом, по ситуации, если нет эффекта - традиционные препараты. Но и их тогда меньше потребуется, тем более что все это не совсем способствует экологизации сельского хозяйства. Например, многие привыкли к медному купоросу, но он слабый, и им надо "купоросить" каждую неделю. Но тут иммунитет надо поднимать обязательно. Часто этого не делают, садоводы – тем более. Но это - надо", - сказала эксперт.
Из природных средств для удобрения почвы она рекомендует использовать перегной и ни в коем случае - свежий навоз: в нем "в огромных количествах" зимуют медведка, майские жуки и другие вредители корнеплодов. "Конечно, надо держать под рукой средства для защиты от медведки, но я бы в этом году свежую органику поостереглась брать", - считает собеседник агентства.
Агроном хозяйства "Тульская ягода" Елена Казакова говорит, что тенденции изменения климата оказывают негативное влияние на развитие растений, прогрессирование вредителей и болезней. "Для того, чтобы активно и вовремя вступить в фазу вегетации весной и отдать хороший урожай летом, у растения должно быть достаточно сил. А если на протяжении долгого осенне-зимнего периода организм расходует запасные вещества, то ему их неоткуда брать весной. Ослабленное, угнетенное растение будет болеть и отставать в развитии, что существенно скажется на качестве и количестве урожая, а при самом неблагоприятном исходе - приведет к его полному отсутствию", - говорит эксперт.
По ее словам, в ягодоводстве существует целый ряд мероприятий, направленных на выявление вредителей и борьбу с ними. В частности, посадочный материал должен быть здоровым и устойчивым к патогенам, состояние насаждений надо постоянно отслеживать, удаляя и сжигая поврежденные и засыхающие растения, опавшие листья и срезанные побеги. Сбалансированное питание - залог устойчивости растений, загущенные посадки и сорняки - факторы риска. Почву под кустами надо перекапывать осенью и ранней весной, а прикорневую зону - мульчировать торфом, добавила Казакова.
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Как аномально теплая зима повлияла на растения Москвы?
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ПогодаМосковская сельскохозяйственная академияРоссияЗима (время года)Общество
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