ТГУ организовал дистанционное обучение для китайских студентов

НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Национальный исследовательский Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса организовал дистанционное обучение для своих студентов из Китая, сообщил РИА Новости в среду представитель вуза.

Ранее сообщалось, что по решению оперативного штаба по коронавирусу, с 20 февраля временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях".

"Восемьдесят три китайских студента ТГУ сейчас находятся в Китае. Университет делает все, чтобы продление каникул не повлияло на качество обучения и успеваемость; для студентов подготовлены комплекты заданий для индивидуальной самостоятельной работы и организовано дистанционное обучение; после окончания каникул предусмотрены консультации с преподавателями", - сообщил собеседник агентства.