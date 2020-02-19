ТГУ организовал дистанционное обучение для китайских студентов

НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса организовал дистанционное обучение для своих студентов из Китая, сообщил РИА Новости в среду представитель вуза.
Ранее сообщалось, что по решению оперативного штаба по коронавирусу, с 20 февраля временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях".
"Восемьдесят три китайских студента ТГУ сейчас находятся в Китае. Университет делает все, чтобы продление каникул не повлияло на качество обучения и успеваемость; для студентов подготовлены комплекты заданий для индивидуальной самостоятельной работы и организовано дистанционное обучение; после окончания каникул предусмотрены консультации с преподавателями", - сообщил собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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