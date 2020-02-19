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Главу департамента имущества ЯНАО уволили на фоне дела о взятках
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РИА Новости

Главу департамента имущества ЯНАО уволили на фоне дела о взятках

09:02 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник полиции у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Кудрявцев, являющийся фигурантом уголовного дела о взятках в управлении Росреестра, уволен в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Служебный контракт расторгнут, Андрей Кудрявцев уволен с государственной гражданской службы ЯНАО в связи с утратой доверия к гражданскому служащему. Исполняет обязанности директора департамента на данный момент Татьяна Черкашина-Святынюк", - сказал собеседник агентства.
Следственный комитет в начале февраля сообщил о возбуждении дел в отношении экс-главы управления Росреестра и директора окружного филиала федеральной кадастровой палаты. Они, по версии следствия, через посредников, действующих в пользу коммерсантов, получили свыше 6,5 миллиона рублей "за совершение действий с объектами недвижимости". Вскоре следователи завели дело на нынешнего руководителя управления Росреестра по ЯНАО, он подозревается в получении 120 тысяч рублей через посредников, одним из которых был директор окружного филиала кадастровой палаты, в обмен на ускоренное рассмотрение срока регистрации права на недвижимость в пользу третьих лиц. Всем троим были предъявлены обвинения, суд отправил экс-руководителя управления Росреестра под стражу.
По сведениям из открытых источников, Андрей Кудрявцев около восьми лет возглавлял окружное управление Росреестра, прежде чем в 2019 году не перешел на работу в депимущества. Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах ранее сообщил, что в департаменте прошли обыски, они могут быть связаны с его деятельностью на предыдущем месте работы. В пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова подчеркивали, что не комментируют эту информацию.
Сотрудник полиции
17 февраля, 21:32
В Ленобласти двух полицейских подозревают в получении взятки
Вскоре стало известно, что следователи возбудили дела в отношении еще семи фигурантов - двое, согласно информации следствия, являются бизнесменами и подозреваются в даче взятки в крупном размере, еще пятеро выступали в качестве посредников. В окружном УМВД сообщали, что организованная группа действовала как минимум на территории четырех регионов Уральского федерального округа, вымогая у бизнесменов деньги в обмен на постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрацию и положительные решения о снижении кадастровой стоимости. Незаконное вознаграждение, по данным полиции, превысило 7 миллионов рублей.
По сведениям из открытых источников, ямальским филиалом федеральной кадастровой палаты руководит Максим Сартасов, управлением Росреестра по ЯНАО - Андрей Кожин.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Происшествия
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