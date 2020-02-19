Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T08:55+0300
https://ria.ru/20200219/1564951385.html
Берг призвал спецслужбы перестать использовать жителей Киркенеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155011/39/1550113936_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_7448e46890ea72c62ee39618c960bed3.jpg
РИА Новости

Берг призвал спецслужбы перестать использовать жителей Киркенеса

08:55 19.02.2020
1079
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 19 фев - РИА Новости. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и переданный Норвегии по обмену осенью 2019 года, в интервью РИА Новости заявил, что норвежская разведка должна перестать использовать жителей пограничных с Россией регионов, в том числе родного ему Киркенеса, в своих целях.
Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.
Ранее Берг рассказал РИА Новости, что, по его словам, его хороший знакомый – сотрудник разведки – по сути подставил его, попросив передать конверт с деньгами и не предупредив, что в нем находятся секретные сведения.
"(В тюрьме – ред.) у меня было время подумать, в том числе над тем, что происходит в Киркенесе. Я увидел яснее, что они там делали, что какие-то вещи, в том числе неправильные вещи, происходят: разведка использует людей, которые работают в трансграничном сотрудничестве, она лезет в эту сферу. Конечно, русские спецслужбы тоже работают с вашей стороны, и они исследуют этот регион, пытаются понять, что происходит в Киркенесе, но, как мне кажется, они не используют людей, которые вовлечены в такие контакты. Может быть, я и не прав", - сказал Берг.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
05:56
Берг рассказал, как сотрудники ФСБ принесли ему в "Лефортово" фастфуд
По его словам, "никто не спорит, что разведка нужна - и Норвегии, и НАТО в целом, "без разведслужб мы не сможем обеспечивать нашу обороноспособность, противостоять, в том числе действиям России".
"Они должны делать свою работу, но пусть они используют для этого правильных людей, пусть найдут кого-то в Осло, а не жителей Киркенеса, которые участвуют в трансграничных обменах, взаимодействии, которые очень любят ездить в Россию. Я и себя к ним отношу. Так поступать нельзя", - сказал Берг.
Он добавил, что очень интересно, как в этом контексте его дело освещается в ряде норвежских СМИ.
"Журналисты делают акцент на деталях "против Фруде Берга", а не фокусируются на других вопросах, например, на роли спецслужб. Они пишут очень много обо мне, задают критические вопросы, но не задают таких же критических вопросов спецслужбам. Они должны писать больше о том, что делает разведка, об их роли, о том, работают ли они здесь – в Киркенесе, почему для того, чтобы передавать какие-то вещи в своих целях, разведка не использует других людей", - сказал он..
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
03:51
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Суд в Осло 4 февраля начал рассматривать иск норвежской компании Ølen Betong Gruppen AS, предприятие которой с 2008 года работает в Мурманске, против Норвегии, в котором утверждается, что разведслужбы королевства многократно пытались завербовать сотрудников фирмы в России, что привело к высылке руководства предприятия из страны и, как следствие, большим убыткам. Ранее телекомпания NRK со ссылкой на работников компании заявляла, что служба разведки Норвегии в течение многих лет пыталась завербовать сотрудников предприятия в Мурманске. Двое из них были высланы из России с запретом на въезд на 10 лет, в том числе один из основателей компании, исполнительный директор мурманского филиала Атле Берге.
2110000
Обсудить 0
Фруде БергНорвегияКиркенесВ мире
Рекомендуем
Ольга Бузова
Берг рассказал о ссоре в "Лефортово" с сокамерником из-за Бузовой
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Берг рассказал, как сотрудники ФСБ принесли ему в "Лефортово" фастфуд
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Спутники на Земной орбите
Самарские ученые удешевят запуски спутников за счет новой шумозащиты
Норвежец Фруде Берг
Берг рассказал, что норвежские спецслужбы извинились перед ним
Работы в огороде на приусадебном участке
Россиянам после теплой зимы стоит обратить внимание на защиту растений
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
Канада поддержала запрет на использование мазута в водах Арктики
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Поиск пропавшего самолета Malaysian Airlines в Индийском океане
Экс-премьер Австралии сообщил подробности пропавшего рейса MH370
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Аудитория в университете
Приморские студенты поддержали студентов из Китая
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Фруде Берг посоветовал норвежцам не бояться ездить в Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
Лента новостейМолния