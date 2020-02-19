Берг призвал спецслужбы перестать использовать жителей Киркенеса

КИРКЕНЕС (Норвегия), 19 фев - РИА Новости. Норвежец Норвежец Фруде Берг , осужденный в России за шпионаж и переданный Норвегии по обмену осенью 2019 года, в интервью РИА Новости заявил, что норвежская разведка должна перестать использовать жителей пограничных с Россией регионов, в том числе родного ему Киркенеса , в своих целях.

Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.

Ранее Берг рассказал РИА Новости, что, по его словам, его хороший знакомый – сотрудник разведки – по сути подставил его, попросив передать конверт с деньгами и не предупредив, что в нем находятся секретные сведения.

"(В тюрьме – ред.) у меня было время подумать, в том числе над тем, что происходит в Киркенесе. Я увидел яснее, что они там делали, что какие-то вещи, в том числе неправильные вещи, происходят: разведка использует людей, которые работают в трансграничном сотрудничестве, она лезет в эту сферу. Конечно, русские спецслужбы тоже работают с вашей стороны, и они исследуют этот регион, пытаются понять, что происходит в Киркенесе, но, как мне кажется, они не используют людей, которые вовлечены в такие контакты. Может быть, я и не прав", - сказал Берг.

По его словам, "никто не спорит, что разведка нужна - и Норвегии, и НАТО в целом, "без разведслужб мы не сможем обеспечивать нашу обороноспособность, противостоять, в том числе действиям России".

"Они должны делать свою работу, но пусть они используют для этого правильных людей, пусть найдут кого-то в Осло, а не жителей Киркенеса, которые участвуют в трансграничных обменах, взаимодействии, которые очень любят ездить в Россию. Я и себя к ним отношу. Так поступать нельзя", - сказал Берг.

Он добавил, что очень интересно, как в этом контексте его дело освещается в ряде норвежских СМИ.

"Журналисты делают акцент на деталях "против Фруде Берга", а не фокусируются на других вопросах, например, на роли спецслужб. Они пишут очень много обо мне, задают критические вопросы, но не задают таких же критических вопросов спецслужбам. Они должны писать больше о том, что делает разведка, об их роли, о том, работают ли они здесь – в Киркенесе, почему для того, чтобы передавать какие-то вещи в своих целях, разведка не использует других людей", - сказал он..