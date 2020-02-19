Приморские студенты поддержали студентов из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Студенты Студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) записали видеообращение в поддержку студентов из КНР, которые учатся в российских вузах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы университета Лариса Прохорова.

"Студенты Института иностранных языков ВГУЭС обращаются со словами поддержки к своим одногруппникам и китайским студентам, которые учатся в российских вузах, в видеообращении все хором произносят по-китайски фразу "Китай, держись", - сообщила Прохорова.

Она добавила, что ролик планируется разместить на одном из новостных интернет-порталов Китая и в соцсетях.

Поддержали в Приморье и врачей. Сотрудники медицинского центра Дальневосточного федерального университета выразили дружескую поддержку врачам, находящимся в городах Ухань и Харбин, в провинциях Хубэй и Хэйлунцзян.

"Мы размещаем это видео с пожеланием всему китайскому народу быстрее победить в войне против вируса", - говорится в сообщении.