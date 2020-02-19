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Приморские студенты поддержали студентов из Китая
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РИА Новости

Приморские студенты поддержали студентов из Китая

08:51 19.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) записали видеообращение в поддержку студентов из КНР, которые учатся в российских вузах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы университета Лариса Прохорова.
"Студенты Института иностранных языков ВГУЭС обращаются со словами поддержки к своим одногруппникам и китайским студентам, которые учатся в российских вузах, в видеообращении все хором произносят по-китайски фразу "Китай, держись", - сообщила Прохорова.
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07:56
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Она добавила, что ролик планируется разместить на одном из новостных интернет-порталов Китая и в соцсетях.
Поддержали в Приморье и врачей. Сотрудники медицинского центра Дальневосточного федерального университета выразили дружескую поддержку врачам, находящимся в городах Ухань и Харбин, в провинциях Хубэй и Хэйлунцзян.
"Мы размещаем это видео с пожеланием всему китайскому народу быстрее победить в войне против вируса", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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03:30
Китайским студентам ВГУЭС организовали обучение в дистанционном режиме
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)Распространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
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