Российские ученые создали дешевый материал для водородной энергетики

Водород - один из самых перспективных альтернативных источников энергии, который можно добывать из воды и воздуха. Для получения водорода из воды путем химического процесса необходим катализатор. Его можно сделать, например, из платины, или из молибдена. Но это достаточно дорогие материалы, поэтому и энергия на выходе получается досрочно дорогой.

"Мы предложили в качестве материала для катализаторов сульфид молибдена. Он эффективней просто молибдена и значительно дешевле, поскольку общее содержание дорогого металла в катализаторах сокращается, а серы в природе много и она очень дешева", - сообщил директор научно-образовательного центра "Функциональные наноматериалы" БФУ Александр Гойхман, который цитируется в сообщении пресс-службы вуза.

По его словам, новый материал был создан в НИЯУ "МИФИ", а задача ученых из БФУ заключалась в том, чтобы тщательным образом исследовать его и дать заключение о том, обладает ли "выращенный" сульфид необходимыми параметрами. "Произведенные структуры оправдали ожидания. Был получен сульфид молибдена, который лучше всего подходит для каталитических процессов", - отметил Гойхман.

Авторы работы не только нашли наиболее эффективный материал для производства катализаторов, но и предложили оптимальный способ его использования.