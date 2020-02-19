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РИА Наука
2020-02-19T08:48+0300
https://ria.ru/20200219/1564951061.html
Российские ученые создали дешевый материал для водородной энергетики
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РИА Новости

Российские ученые создали дешевый материал для водородной энергетики

08:36 19.02.2020 (обновлено: 08:48 19.02.2020)
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© Пресс-служба НИЯУ МИФИВ лаборатории МИФИ
В лаборатории МИФИ
© Пресс-служба НИЯУ МИФИ
В лаборатории МИФИ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) совместно с коллегами из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Москва) предложили новый, значительно более дешевый материал для создания катализаторов, позволяющих получать водород из воды, эта разработка, по мнению авторов, поможет развитию водородной энергетики. Результаты работы опубликованы в авторитетном международном научном журнале Nanomaterials.
Водород - один из самых перспективных альтернативных источников энергии, который можно добывать из воды и воздуха. Для получения водорода из воды путем химического процесса необходим катализатор. Его можно сделать, например, из платины, или из молибдена. Но это достаточно дорогие материалы, поэтому и энергия на выходе получается досрочно дорогой.
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"Мы предложили в качестве материала для катализаторов сульфид молибдена. Он эффективней просто молибдена и значительно дешевле, поскольку общее содержание дорогого металла в катализаторах сокращается, а серы в природе много и она очень дешева", - сообщил директор научно-образовательного центра "Функциональные наноматериалы" БФУ Александр Гойхман, который цитируется в сообщении пресс-службы вуза.
По его словам, новый материал был создан в НИЯУ "МИФИ", а задача ученых из БФУ заключалась в том, чтобы тщательным образом исследовать его и дать заключение о том, обладает ли "выращенный" сульфид необходимыми параметрами. "Произведенные структуры оправдали ожидания. Был получен сульфид молибдена, который лучше всего подходит для каталитических процессов", - отметил Гойхман.
Авторы работы не только нашли наиболее эффективный материал для производства катализаторов, но и предложили оптимальный способ его использования.
"Для производительности водородного двигателя важную роль играет не только состав катализатора, но и его форма. Мы предлагаем использовать тонкие пленки сульфида молибдена, нанесенные на поверхность стеклоуглерода. В этом случае расход материала получится минимальным, а площадь поверхности катализатора - такой же, как если бы он полностью изготовлялся из сульфида молибдена", - добавил Гойхман.
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6402000
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