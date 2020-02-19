В Свердловской области автобус столкнулся с грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в поселке Белоярском Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в поселке Белоярском Свердловской области , сообщает в среду управление ГИБДД по региону.

"Сегодня, около 8.00 (6.00 мск), в поселке Белоярском произошло ДТП с участием пассажирского междугороднего автобуса, который двигался по маршруту "Екатеринбург – Рефтинский". Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства – грузового автомобиля - и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД уже установили, что водитель грузового автомобиля остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, в этот момент в заднюю часть транспортного средства врезался автобус.

Всего в момент ДТП в автобусе были 25 пассажиров. Для доставки пассажиров в пункт назначения сотрудники ГИБДД организовали другой автобус, уточняет автоинспекция.