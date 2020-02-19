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В Свердловской области автобус столкнулся с грузовиком
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РИА Новости

В Свердловской области автобус столкнулся с грузовиком

08:32 19.02.2020 (обновлено: 08:39 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает в среду управление ГИБДД по региону.
"Сегодня, около 8.00 (6.00 мск), в поселке Белоярском произошло ДТП с участием пассажирского междугороднего автобуса, который двигался по маршруту "Екатеринбург – Рефтинский". Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства – грузового автомобиля - и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД уже установили, что водитель грузового автомобиля остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, в этот момент в заднюю часть транспортного средства врезался автобус.
Всего в момент ДТП в автобусе были 25 пассажиров. Для доставки пассажиров в пункт назначения сотрудники ГИБДД организовали другой автобус, уточняет автоинспекция.
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Сейчас движение на участке дороги затруднено, автоинспекторы осуществляют распорядительно-регулировочные действия – поочередно пропускают потоки транспорта в оба направления, выясняются обстоятельства ДТП, опрашивают очевидцев и водителей, устанавливают личности пострадавших, отмечает управление.
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Свердловская областьПроисшествия
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