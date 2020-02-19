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СК возбудил дело после взрыва в красноярской котельной
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РИА Новости

СК возбудил дело после взрыва в красноярской котельной

08:24 19.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Следователи после взрыва в котельной в Красноярске, где пострадали два человека, возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщает ГСУСК региона.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в котельной "КрасТЭК", которая отапливает около 100 домов в Железнодорожном районе краевого центра, произошел хлопок угольной пыли в резервном котле. Пострадали двое кочегаров, которые с термическими ожогами доставлены в больницу.
"В настоящее время допрашиваются лица, ответственные за технику безопасности на предприятии, назначены и проводятся необходимые экспертизы... Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 143 (нарушение требований охраны труда) УК РФ", - говорится в сообщении.
В результате инцидента разрушились перекрытия между 4 и 5 этажом. По данным МЧС, площадь обрушения составила 200 квадратных метров.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 06:28
В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
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КрасноярскПроисшествия
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