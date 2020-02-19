СК возбудил дело после взрыва в красноярской котельной

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в котельной "КрасТЭК", которая отапливает около 100 домов в Железнодорожном районе краевого центра, произошел хлопок угольной пыли в резервном котле. Пострадали двое кочегаров, которые с термическими ожогами доставлены в больницу.