Роскачество рассказало, как распознать кибермошенников

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты Специалисты Роскачества рассказали, как распознать письма мошенников в электронной почте и правильно на них реагировать.

В организации отметили, что все, у кого есть электронная почта, хотя бы раз получали подозрительные письма с непонятными ссылками, запросы на информацию и странные вложения.

"Часто эти письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать цели: украсть ваши персональные данные, заразить вирусом ваше устройство либо похитить банковские реквизиты", — говорится в сообщении

"В группе риска представители всех профессий, которые связаны с деньгами и документами", — подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Это бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари. Киберпреступники применяют методы социальной инженерии и часто используют слова-якоря, при виде которых такой получатель может автоматически открыть письмо: "Документы", "Заказ", "Ордер" или "Пароль". Кроме того, злоумышленники манипулируют временем, добавляя: "Срочно", "Осталось два часа" и тому подобное.

Центр цифровой экспертизы рекомендует придерживаться последовательности действий, которые помогут выявить мошеннические письма. Прежде всего следует сравнить исходящий адрес с письмами оригинального отправителя, затем — обратить внимание на приветствие: обезличенное "Привет" или "Здравствуйте" может быть признаком того, что письмо отправили мошенники.

В письме должна быть контактная информация — чтобы удостовериться в ее подлинности, нужно навести курсор на ссылку и проверить веб-адрес в нижнем левом углу браузера. Но переходить по ссылке не стоит: так можно загрузить вирус или попасть на мошеннический сайт. Кроме того, даты в письме стоит сверить с календарем: мошенник мог оказаться невнимательным.