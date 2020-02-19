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2020-02-19T12:25+0300
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Роскачество рассказало, как распознать кибермошенников
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РИА Новости

Роскачество рассказало, как распознать кибермошенников

08:18 19.02.2020 (обновлено: 12:25 19.02.2020)
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты Роскачества рассказали, как распознать письма мошенников в электронной почте и правильно на них реагировать.
В организации отметили, что все, у кого есть электронная почта, хотя бы раз получали подозрительные письма с непонятными ссылками, запросы на информацию и странные вложения.
"Часто эти письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать цели: украсть ваши персональные данные, заразить вирусом ваше устройство либо похитить банковские реквизиты", — говорится в сообщении.
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"В группе риска представители всех профессий, которые связаны с деньгами и документами", — подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Это бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари. Киберпреступники применяют методы социальной инженерии и часто используют слова-якоря, при виде которых такой получатель может автоматически открыть письмо: "Документы", "Заказ", "Ордер" или "Пароль". Кроме того, злоумышленники манипулируют временем, добавляя: "Срочно", "Осталось два часа" и тому подобное.
Центр цифровой экспертизы рекомендует придерживаться последовательности действий, которые помогут выявить мошеннические письма. Прежде всего следует сравнить исходящий адрес с письмами оригинального отправителя, затем — обратить внимание на приветствие: обезличенное "Привет" или "Здравствуйте" может быть признаком того, что письмо отправили мошенники.
В письме должна быть контактная информация — чтобы удостовериться в ее подлинности, нужно навести курсор на ссылку и проверить веб-адрес в нижнем левом углу браузера. Но переходить по ссылке не стоит: так можно загрузить вирус или попасть на мошеннический сайт. Кроме того, даты в письме стоит сверить с календарем: мошенник мог оказаться невнимательным.
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Помимо этого, Роскачество рекомендует проверять бренд и логотип компании (на случай, если мошенники прикидываются ее представителями), а также подлинность веб-сайта. Запросы личных и тем более банковских реквизитов обязательно следует игнорировать. Полезно обращать внимание на грамотность и стилистику, а если отправитель торопит с решением — закрывать письмо. Но самое главное оружие — связь с настоящей компанией по телефону, указанному не в письме, а на ее оригинальном сайте, заключают эксперты.
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РоскачествоТехнологииОбщество
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