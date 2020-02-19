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Эксперт оценил последствия ограничений на въезд граждан Китая в Россию
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РИА Новости

Эксперт оценил последствия ограничений на въезд граждан Китая в Россию

08:13 19.02.2020 (обновлено: 10:21 19.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев – РИА Новости. Запрет на въезд граждан Китая в Россию может отразиться на потоке туристов из этой страны на Камчатку, сообщила РИА Новости руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова.
Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение ввести с четверга временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Прогнозировать сейчас что-то очень сложно, поскольку основной поток туристов из КНР прибывает на Камчатку в летний период. Наши туроператоры надеются, что к этому времени ситуация, сложившаяся из-за угрозы распространения коронавируса, изменится. Туры на лето пока не отменялись. Вместе с тем более серьезные опасения у бизнеса вызывают отдельные группы из Китая (включая Тайвань, Макао, Гонконг), прибытие которых планировалось в начале весны. Сейчас мы собираем обратную связь от туркомпаний по этому вопросу, но уже можно сказать, что часть этих поездок с большой вероятностью не состоится", - сказала Стратонова.
Она напомнила, что в конце января власти Китая в целях предотвращения распространения коронавируса также приостановили отправку за рубеж организованных групп туристов. Кроме того, с 14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное.
Стратонова добавила, что основной турпоток на Камчатку формируется за счет россиян. В 2019 году край посетили более 240 тысяч человек, доля иностранцев в общей структуре потока составила 15 процентов. В прошлом году на полуострове отдохнули почти 3,8 тысячи граждан КНР.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайРоссияОбщество
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