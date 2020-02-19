Эксперт оценил последствия ограничений на въезд граждан Китая в Россию

"Прогнозировать сейчас что-то очень сложно, поскольку основной поток туристов из КНР прибывает на Камчатку в летний период. Наши туроператоры надеются, что к этому времени ситуация, сложившаяся из-за угрозы распространения коронавируса, изменится. Туры на лето пока не отменялись. Вместе с тем более серьезные опасения у бизнеса вызывают отдельные группы из Китая (включая Тайвань, Макао, Гонконг), прибытие которых планировалось в начале весны. Сейчас мы собираем обратную связь от туркомпаний по этому вопросу, но уже можно сказать, что часть этих поездок с большой вероятностью не состоится", - сказала Стратонова.