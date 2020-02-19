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В США опровергли информацию о планах генпрокурора уйти в отставку
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РИА Новости

В США опровергли информацию о планах генпрокурора уйти в отставку

08:09 19.02.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterКандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель министерства юстиции США Керри Кьюпек назвала "слухами" информацию СМИ о том, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность уйти с занимаемой должности.
Ранее информацию о том, что из-за твитов президента США Дональда Трампа Барр рассматривает возможность покинуть занимаемую должность, сообщила газета Washington Post. Издание отмечало, что речь идет о твитах Трампа, которые касаются расследований министерства юстиции США.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Вчера, 23:14
Трамп признал, что его твиты осложняют работу генпрокурора США
"Генеральный прокурор не планирует уходить в отставку", - написала Кьюпек в Twitter.
На прошлой неделе Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать. Во вторник Трамп признал, что его публикации в Twitter и правда могут осложнять работу генпрокурора. Американский лидер отметил, что полностью доверяет Барру, но продолжил продвигать свою позицию о праве президента вмешиваться в рассматриваемые уголовные дела.
Комментарии Барра о твитах американского президента ранее последовали после ряда заявлений Трампа по поводу дела его бывшего приятеля Роджера Стоуна. Прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку от 7 до 9 лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.
После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора объявили самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
16 февраля, 22:58
Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора
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