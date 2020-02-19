В США опровергли информацию о планах генпрокурора уйти в отставку

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель министерства юстиции США Керри Кьюпек назвала "слухами" информацию СМИ о том, что генпрокурор США Представитель министерства юстиции США Керри Кьюпек назвала "слухами" информацию СМИ о том, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность уйти с занимаемой должности.

Ранее информацию о том, что из-за твитов президента США Дональда Трампа Барр рассматривает возможность покинуть занимаемую должность, сообщила газета Washington Post. Издание отмечало, что речь идет о твитах Трампа, которые касаются расследований министерства юстиции США.

"Генеральный прокурор не планирует уходить в отставку", - написала Кьюпек в Twitter

Addressing Beltway rumors: The Attorney General has no plans to resign. — KerriKupecDOJ (@KerriKupecDOJ) February 19, 2020

На прошлой неделе Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать. Во вторник Трамп признал, что его публикации в Twitter и правда могут осложнять работу генпрокурора. Американский лидер отметил, что полностью доверяет Барру, но продолжил продвигать свою позицию о праве президента вмешиваться в рассматриваемые уголовные дела.

Комментарии Барра о твитах американского президента ранее последовали после ряда заявлений Трампа по поводу дела его бывшего приятеля Роджера Стоуна. Прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку от 7 до 9 лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.

После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора объявили самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.