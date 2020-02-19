Берг рассказал, что норвежские спецслужбы извинились перед ним

КИРКЕНЕС (Норвегия), 19 фев - РИА Новости. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, рассказал РИА Новости, что после того, как он вернулся на родину, руководство национальной разведки извинилось перед ним.
Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.
Ранее Берг рассказал РИА Новости, что, по его словам, его хороший знакомый – сотрудник разведки – по сути подставил его, попросив передать конверт с деньгами и не предупредив, что в нем находятся секретные сведения.
"После обмена я провел какое-то время вне публичного поля, меня, конечно же, дебрифинговали в Осло, я был на неделю изолирован и после этого уже встретился с семьей, с адвокатами. Я также потребовал встречи со спецслужбами, с руководством разведки. Я не буду распространяться, о чем мы говорили, но я хотел, в том числе, посмотреть им в глаза. И чтобы они принесли извинения. Они извинились передо мной. Они пожали мне руку и извинились", - сказал Берг.