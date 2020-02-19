Берг рассказал, что норвежские спецслужбы извинились перед ним

Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.