В Екатеринбурге более 30 человек эвакуировали из горящего жилого дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Более 30 человек эвакуировались из жилого дома в Екатеринбурге из-за крупного пожара площадью 300 квадратных метров, сообщает в среду ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Дунайской поступило в 5.15 (3.15 мск).
"До прибытия пожарных из дома эвакуировались 32 человека, еще одного человека огнеборцы спасли из-за зарешеченного окна дома. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Прибывшие пожарные не могли оперативно приступить к тушению, так как дом был под напряжением. До прибытия электриков огнеборцы организовали защиту соседних строений от возможного распространения огня. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, огнем поврежден дом и гараж, в котором находились два автомобиля. Под воздействием высокой температуры обрушилась кровля.
В 7.29 (5.29 мск) пожарным удалось справиться с огнем, огонь на соседние строения не распространился. Сгоревшие конструкции проливают и разбирают. На месте пожара работают шесть единиц спецтехники, 16 человек. В доме размещался центр социальной помощи людям, уточняет ГУМЧС.