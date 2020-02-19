Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T07:51+0300
https://ria.ru/20200219/1564950277.html
В Екатеринбурге более 30 человек эвакуировали из горящего жилого дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге более 30 человек эвакуировали из горящего жилого дома

07:51 19.02.2020
270
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Более 30 человек эвакуировались из жилого дома в Екатеринбурге из-за крупного пожара площадью 300 квадратных метров, сообщает в среду ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Дунайской поступило в 5.15 (3.15 мск).
"До прибытия пожарных из дома эвакуировались 32 человека, еще одного человека огнеборцы спасли из-за зарешеченного окна дома. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Прибывшие пожарные не могли оперативно приступить к тушению, так как дом был под напряжением. До прибытия электриков огнеборцы организовали защиту соседних строений от возможного распространения огня. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, огнем поврежден дом и гараж, в котором находились два автомобиля. Под воздействием высокой температуры обрушилась кровля.
В 7.29 (5.29 мск) пожарным удалось справиться с огнем, огонь на соседние строения не распространился. Сгоревшие конструкции проливают и разбирают. На месте пожара работают шесть единиц спецтехники, 16 человек. В доме размещался центр социальной помощи людям, уточняет ГУМЧС.
Сотрудник пожарной охраны
Вчера, 09:09
В Кургане при пожаре в жилом доме погибла семья из трех человек
000111
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после взрыва в красноярской котельной
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Полицейский автомобиль
В Свердловской области автобус столкнулся с грузовиком
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
Сотрудник МЧС РФ во время учений
Во Владивостоке загорелся склад с овощами
Девушка в наушниках
Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
В Москве может быть побит температурный рекорд 95-летней давности
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
Второй житель Гонконга скончался от коронавируса
Сотрудник пожарной охраны
Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
Статуя Фемиды в суде
На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
Машины скорой помощи в Австралии
При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека
Юрий Ерофеев
Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Лента новостейМолния