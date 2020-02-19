Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T07:49+0300
https://ria.ru/20200219/1564950248.html
В Кувейте блогер хочет $3,2 миллиарда за "метод" лечения коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564667486_0:213:3072:1941_1036x0_80_0_0_7098b296dbe913044b191236c1884b26.jpg
РИА Новости

В Кувейте блогер хочет $3,2 миллиарда за "метод" лечения коронавируса

07:49 19.02.2020
1878
© REUTERS / cnsphoto Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
© REUTERS / cnsphoto
ДОХА, 19 фев - РИА Новости. Известный кувейтский блогер и общественный деятель Сальва аль-Матири потребовала миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиардов долларов) за якобы разработанный ею метод лечения нового типа коронавируса, свой труд с описанием лечения она принесла в посольство Китая в Кувейте, рассказала сама аль-Матири в социальной сети Snapchat.
"Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса", - рассказала аль-Матири, демонстрируя распечатанные листы на имя посла Китая в Кувейте.
До того, как появится перед китайским посольством, аль-Матири разместила на своем канале в Youtube видеозапись, в которой потребовала положить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиардов долларов) за то, что она поделится найденным ею способом лечения коронавируса, вызвав шквал комментариев от арабоязычных пользователей.
Таким образом кувейтская активистка откликнулась на предложение известного актера из Китая Джеки Чана, который пообещал выплатить вознаграждение в размере миллиона юаней (143 тысячи долларов) тому, кто найдет лекарство от коронавируса.
Как ранее написала газета Strait Times, Чан пообещал миллион юаней (более 9,1 миллиона рублей) создателю вакцины против коронавируса 2019-nCoV.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
3161157
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКувейтКитайВ мире
Рекомендуем
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Экипаж Diamond Princess пока остается на судне в отдельных каютах
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
Второй житель Гонконга скончался от коронавируса
Проверка температуры тела пассажирки на станции в Джакарте, Индонезия
СМИ: число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1011
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом
Уильям Барр
WP: генпрокурор США может покинуть пост из-за твитов Трампа
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом
Виды Перми
Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Эксперт оценил последствия ограничений на въезд граждан Китая в Россию
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Лента новостейМолния