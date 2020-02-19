В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Гражданин Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США , сообщает американское министерство юстиции.

Арест произошёл на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняют РФ во вмешательство в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными.

Согласно документам, представленным ведомством в суде, некий российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида. При этом чиновник велел Фуэнтесу не снимать квартиру на свое имя и не сообщать семье об их встречах.

Как утверждают в минюсте, через какое-то время мексиканец отправился в Россию, где доложил о выполнении поручения. Стороны условились о новой встрече.

Во время следующей встречи в феврале 2020 года Фуэнтесу якобы поручили найти машину некоего чиновника правительства США и узнать номер этого автомобиля.

На прошлой неделе, 13 февраля, Фуэнтес прибыл в Майами из Мехико, а уже на следующий день стал следить за машиной американского чиновника. Этим он и привлек внимание охраны здания, где проживал чиновник. Внятно объяснить, зачем он фотографирует номер авто, мексиканец не смог.

Впрочем, тогда его не задержали. Это произошло спустя два дня в аэропорту Майами, откуда Фуэнтес вместе со знакомой пытался вылететь в Мехико. В телефоне девушки (в папке недавно удаленных фото, как уточняет минюст) обнаружили фотографию номерного знака того самого автомобиля. Мексиканец сначала сказал, что попросил девушку сделать фото, но, когда проверили его телефон и нашли там такое же изображение в отправленных фото, он признался, что фотографировал по заказу "российского чиновника".

"Согласно судебным документам, сообщения на телефоне Фуэнтеса свидетельствовали о том, что инициатором и руководителем встреч был российский чиновник", - отмечается в пресс-релизе.