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В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию
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РИА Новости

В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию

07:32 19.02.2020 (обновлено: 08:20 19.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий ДубовицкийАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США, сообщает американское министерство юстиции.
Арест произошёл на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняют РФ во вмешательство в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными.
Согласно документам, представленным ведомством в суде, некий российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида. При этом чиновник велел Фуэнтесу не снимать квартиру на свое имя и не сообщать семье об их встречах.
Как утверждают в минюсте, через какое-то время мексиканец отправился в Россию, где доложил о выполнении поручения. Стороны условились о новой встрече.
Во время следующей встречи в феврале 2020 года Фуэнтесу якобы поручили найти машину некоего чиновника правительства США и узнать номер этого автомобиля.
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На прошлой неделе, 13 февраля, Фуэнтес прибыл в Майами из Мехико, а уже на следующий день стал следить за машиной американского чиновника. Этим он и привлек внимание охраны здания, где проживал чиновник. Внятно объяснить, зачем он фотографирует номер авто, мексиканец не смог.
Впрочем, тогда его не задержали. Это произошло спустя два дня в аэропорту Майами, откуда Фуэнтес вместе со знакомой пытался вылететь в Мехико. В телефоне девушки (в папке недавно удаленных фото, как уточняет минюст) обнаружили фотографию номерного знака того самого автомобиля. Мексиканец сначала сказал, что попросил девушку сделать фото, но, когда проверили его телефон и нашли там такое же изображение в отправленных фото, он признался, что фотографировал по заказу "российского чиновника".
"Согласно судебным документам, сообщения на телефоне Фуэнтеса свидетельствовали о том, что инициатором и руководителем встреч был российский чиновник", - отмечается в пресс-релизе.
Предварительное заседание суда в Майами по делу мексиканца назначено на 10.00 утра пятницы, 21 февраля. Предъявление обвинения Фуэнтесу назначено на 3 марта.
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Популярные комментарии
Для того, чтобы узнать номер американской машины нам необходимо нанять мексиканца, живущего в Сингапуре!!! (смайлик рукалицо) А доложить о съёмной квартире можно только лично и только в Москве!!! Похоже Задорнов был прав на 146%...
19 февраля, 10:05
Василий П.
830011
Инфы так много, что на пару боевиков про рэмбу должно хватить.
19 февраля, 07:37
CCicicipi
190001
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