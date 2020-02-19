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Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии
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РИА Новости

Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии

07:30 19.02.2020 (обновлено: 10:09 19.02.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЭвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
ЙОКОГАМА (Япония), 19 фев — РИА Новости. Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
С территории порта их вывезла машина российского посольства. Вероятно, они вылетят на родину в четверг.
На борту остаются 20 россиян, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля. Пока судно покинули только первые 500 человек, в основном пожилые люди.
В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа держали на карантине, чтобы предотвратить распространение нового заболевания.
Всего на Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов коронавирус выявили у 542 человек, при этом у 254 — без симптомов.
Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился лишь 18 февраля, причем симптомов у заболевшего не было. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее наличие коронавируса пока не подтверждено.
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Вчера, 18:54
Минздрав рассказал о состоянии россиян на лайнере Diamond Princess

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2621656
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияРоссияВ мире
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