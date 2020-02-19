Двухлетняя девочка из Новосибирска умерла от редкой болезни

НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Причиной смерти девочки из Причиной смерти девочки из Новосибирска , скончавшейся месяц назад, стала редкая врожденная аномалия кишечника, сообщило областное Министерство здравоохранения со ссылкой на данные cудебно-медицинской экспертизы.

Двадцатого января девочку экстренно доставили в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там ее обследовали и обнаружили повышенный сахар в крови, после чего направили для лечения в другую детскую больницу. Но там девочка умерла "от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили". Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки (перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации)", — отметили в областном Минздраве.

Там пояснили, что никаких проявлений этой аномалии у девочки не отмечалось, а повышенный уровень сахара в крови не является симптомом кишечной непроходимости. Поэтому сложилась непростая клиническая ситуация, которая требует дополнительного и тщательного разбора с участием специалистов разного профиля, добавили в ведомстве.

"Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки", — заявил главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.