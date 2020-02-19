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На Diamond Princess сняли введенный из-за коронавируса карантин
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РИА Новости

На Diamond Princess сняли введенный из-за коронавируса карантин

07:04 19.02.2020 (обновлено: 07:27 19.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Двухнедельный карантин на круизном судне Diamond Princess, стоявшем в порту Йокогама в Японии, снят, в среду утром пассажиры начали сходить с лайнера на берег, передает корреспондент РИА Новости.
В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа не выпускали с борта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, который может вызвать опасную форму пневмонии.
Первой с лайнера сошла пожилая женщина, по-видимому, японка в соломенной шляпе и защитной маске. Она самостоятельно с огромным чемоданом вышла за ограду порта и пешком стала возвращаться домой, растерянно озираясь на окружившую ее толпу журналистов. На вопросы она отвечать отказалась. За ней вскоре также самостоятельно вышел мужчина.
Остальные по очереди вышли из терминала и направились к желтым автобусам, на которых их вывозили из порта. Как ожидается, в среду судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус, речь идет о людях прежде всего преклонного возраста. По данным посольства РФ в Токио, двое из 24 находившихся на борту россиян тоже должны сойти в среду на берег.
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Журналистов не пустили на территорию порта, сославшись на защиту личной жизни людей. Через колючую проволоку не видно было, как пассажиры спускаются с судна - их закрывал ангар терминала порта.

С борта лайнера сойдут двое россиян

Два гражданина России в среду покинут круизное судно Diamond Princess, которое находится на карантине в Японии, сотрудники российского посольства будут сопровождать их в аэропорт, сообщил представитель дипмиссии.
"Два гражданина России сойдут на берег сегодня, сотрудники посольства будут сопровождать их в аэропорт", - сказал дипломат.

Ситуация с коронавирусом на Diamon Princess

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19, смогут покинуть его 19 февраля. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.
Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
Первый случай заражения коронавирусом среди россиян на судне был подтвержден лишь 18 февраля, причем симптомов у заболевшего не было. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной была госпитализирована его супруга, у нее наличие коронавируса пока не подтверждено.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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