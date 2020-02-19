Фруде Берг посоветовал норвежцам не бояться ездить в Россию

"Я могу понять людей, которые сталкивались с проблемами со стороны спецслужб России, я понимаю их страх, но все же. Конечно нужно быть осторожными, когда ты отправляешься в Россию, и надо учитывать определенный уровень паранойи, которые есть у сотрудников спецслужб, у тех же российских чиновников. Но… я не думаю, что нужно ожидать, что снова арестуют какого-то норвежца", - добавил Берг.