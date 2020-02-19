Фруде Берг посоветовал норвежцам не бояться ездить в Россию

КИРКЕНЕС, 19 фев - РИА Новости. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и вернувшийся на родину в рамках обмена осенью 2019 года, посоветовал не бояться ездить в Россию.
"Будьте осторожны, но не бойтесь ездить в Россию", - заявил Берг в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, какой урок он может извлечь из истории своего ареста в России.
"Я могу понять людей, которые сталкивались с проблемами со стороны спецслужб России, я понимаю их страх, но все же. Конечно нужно быть осторожными, когда ты отправляешься в Россию, и надо учитывать определенный уровень паранойи, которые есть у сотрудников спецслужб, у тех же российских чиновников. Но… я не думаю, что нужно ожидать, что снова арестуют какого-то норвежца", - добавил Берг.
Фруде Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.