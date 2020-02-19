СМИ: число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1011

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса растет не только в материковом Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса растет не только в материковом Китае , по состоянию на утро среды число зараженных за пределами Китая составило 1011 человек, свидетельствуют данные на сайте газеты South China Morning Post

Согласно онлайн-счетчику на сайте издания, всего в мире зарегистрировано 75 тысяч 196 случаев, из них только в материковом Китае – 74 тысячи 185.

На втором месте находится Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess. Далее идут Сингапур (81 случай), Гонконг (62), Южная Корея (46), Таиланд (35), Тайвань (22), Малайзия (22), Германия (16), Вьетнам (16), в Австралии и США по 15, во Франции - 11, в Макао - 10, в других 15 странах менее 10. В России - 2 случая, оба пациента уже выздоровели.