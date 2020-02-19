Прибывших в Хабаровский край граждан Китая поместили на карантин

ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Тридцать граждан Тридцать граждан Китая , прибывших в Хабаровск через Москву для работы на предприятии в Солнечном районе Хабаровского края, помещены на карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В Хабаровск 18 февраля прибыли 30 граждан КНР. Они направлялись из Китая транзитом через Москву для продолжения работы на одном из предприятий Солнечного района. Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней. При первичном осмотре у этой группы людей признаков инфекции не выявлено. Специалисты взяли у них пробы, которые отправили в лабораторию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие размещены в административном здании нового спортивного комплекса в поселка Некрасовка, там есть все необходимое для временного проживания людей. Здание охраняется полицией.

Сообщается также, что еще один карантинный пункт действует в районе села Воронеж под Хабаровском. Там находятся 22 гражданина КНР. В самое ближайшее время придут результаты их анализов из Новосибирска. Если инфекция не будет выявлена, то эту группу отпустят из карантина. В Воронеж перевезут граждан КНР, которые сейчас находится в Некрасовке.