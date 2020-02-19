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Прибывших в Хабаровский край граждан Китая поместили на карантин
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РИА Новости

Прибывших в Хабаровский край граждан Китая поместили на карантин

06:25 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУсиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Тридцать граждан Китая, прибывших в Хабаровск через Москву для работы на предприятии в Солнечном районе Хабаровского края, помещены на карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"В Хабаровск 18 февраля прибыли 30 граждан КНР. Они направлялись из Китая транзитом через Москву для продолжения работы на одном из предприятий Солнечного района. Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней. При первичном осмотре у этой группы людей признаков инфекции не выявлено. Специалисты взяли у них пробы, которые отправили в лабораторию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие размещены в административном здании нового спортивного комплекса в поселка Некрасовка, там есть все необходимое для временного проживания людей. Здание охраняется полицией.
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Сообщается также, что еще один карантинный пункт действует в районе села Воронеж под Хабаровском. Там находятся 22 гражданина КНР. В самое ближайшее время придут результаты их анализов из Новосибирска. Если инфекция не будет выявлена, то эту группу отпустят из карантина. В Воронеж перевезут граждан КНР, которые сейчас находится в Некрасовке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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