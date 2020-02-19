Эксперты назвали самые популярные подарки на День защитника Отечества

По словам экспертов, на втором месте — средства для и после бритья, включая лосьоны и одеколоны. Третье место среди популярных подарков в честь праздника занимает алкоголь, на четвертом месте располагаются гаджеты. На пятом месте оказались товары, связанные со спортом, хобби и иными увлечениями.

В Гильдии отметили, что в среднем стоимость подарка на День защитника Отечества варьируется от одной до полутора тысяч рублей. При этом эксперты указали, что разброс цен начинается со 150 рублей и доходит до 150 тысяч.