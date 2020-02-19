Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ясного неба в ближайшие дни в Москве не будет, однако рассеянные солнечные лучи будут пробиваться через не слишком плотные облака и обеспечивать достаточную освещенность, сказала РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Облака верхнего яруса (7-8 километров над поверхностью земли), поэтому коротковолновая солнечная радиация в виде прямой и рассеянной дает вполне хорошую освещенность. Пока будет облачно с прояснениями. Не будет хмурого неба, вот такая погода, как сейчас. Перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода", - сказал Вильфанд.
Ранее метеоролог отметил, что погода в столичном регионе в ближайшую неделю будет на 10-11 градусов выше нормы и температура будет 4-6 градусов выше нуля.