Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

"Облака верхнего яруса (7-8 километров над поверхностью земли), поэтому коротковолновая солнечная радиация в виде прямой и рассеянной дает вполне хорошую освещенность. Пока будет облачно с прояснениями. Не будет хмурого неба, вот такая погода, как сейчас. Перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода", - сказал Вильфанд.