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2020-02-19T09:07+0300
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Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в ближайшие дни
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

06:15 19.02.2020 (обновлено: 09:07 19.02.2020)
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© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ясного неба в ближайшие дни в Москве не будет, однако рассеянные солнечные лучи будут пробиваться через не слишком плотные облака и обеспечивать достаточную освещенность, сказала РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Облака верхнего яруса (7-8 километров над поверхностью земли), поэтому коротковолновая солнечная радиация в виде прямой и рассеянной дает вполне хорошую освещенность. Пока будет облачно с прояснениями. Не будет хмурого неба, вот такая погода, как сейчас. Перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода", - сказал Вильфанд.
Ранее метеоролог отметил, что погода в столичном регионе в ближайшую неделю будет на 10-11 градусов выше нормы и температура будет 4-6 градусов выше нуля.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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