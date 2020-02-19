Блумберг в случае избрания президентом США продаст свою компанию

По данным издания, компания, которая была основана в 1981 году, оценивается в 60 миллиардов долларов.

Он отметил, что Блумберг хочет "на 180 градусов" отличаться от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. "Мы считаем, что это одно из самых больших пятен на президентстве - отказ Трампа отстраниться от его собственных финансовых интересов", - пояснил О'Брайен.