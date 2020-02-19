Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T06:03+0300
https://ria.ru/20200219/1564949241.html
Блумберг в случае избрания президентом США продаст свою компанию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156335/43/1563354320_0:284:3072:2012_1036x0_80_0_0_b03150a674a3e72c82981e244e0dfb68.jpg
РИА Новости

Блумберг в случае избрания президентом США продаст свою компанию

06:03 19.02.2020
711
© AP Photo / Rick ScuteriКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© AP Photo / Rick Scuteri
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Миллиардер Майкл Блумберг, являющийся претендентом в кандидаты на выборах президента США от Демократической партии, в случае избрания главой государства продаст свою компанию Bloomberg LP, которую основал около 40 лет назад, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на предвыборный штат Блумберга.
По данным издания, компания, которая была основана в 1981 году, оценивается в 60 миллиардов долларов.
Представитель штаба Блумберга Тим О'Брайен заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что компанию Bloomberg LP не сможет приобрести иностранный покупатель или частная инвестиционная компания.
Он отметил, что Блумберг хочет "на 180 градусов" отличаться от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. "Мы считаем, что это одно из самых больших пятен на президентстве - отказ Трампа отстраниться от его собственных финансовых интересов", - пояснил О'Брайен.
Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
2 февраля, 22:13
Трамп раскритиковал Блумберга, указав на его маленький рост
7192021
Обсудить 2
Дональд ТрампBloomberg L.P.Майкл БлумбергСШАЭкономика
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Кадр из фильма Звездные войны: Пробуждение силы
Харрисон Форд рассказал, что думает о своем камео в "Звездных воинах"
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Уильям Барр
WP: генпрокурор США может покинуть пост из-за твитов Трампа
Юрий Трутнев
Трутнев предложил обязать собственников поднимать затонувшие суда
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Берг рассказал, как сотрудники ФСБ принесли ему в "Лефортово" фастфуд
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Красноярск
Крупнейший красноярский вуз продлил каникулы китайским студентам
Крым
В Крыму готовы подать иск к Украине из-за перекрытия воды
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Череп
В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Лента новостейМолния