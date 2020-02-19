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Второй житель Гонконга скончался от коронавируса
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РИА Новости

Второй житель Гонконга скончался от коронавируса

06:00 19.02.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Второй случай смерти от нового типа коронавируса выявлен на территории специального административного района Гонконг, скончался 70-летний мужчина, у которого 14 февраля подтвердили заболевание, пишет газета South China Morning Post.
Согласно сведениям газеты, мужчина был пациентом больницы Принцессы Маргарет, там же, где 4 февраля скончалась первая жертва коронавируса.
Точная причина смерти пока не установлена, однако известно, что мужчина страдал от диабета и имел проблемы с почками.
Мужчина 22 января ездил на материк, 2 февраля почувствовал недомогание, 12 февраля он поступил в больницу Принцессы Маргарет, а 14 февраля ему подтвердили диагноз, к тому моменту мужчина был уже в критическом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
100200
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Распространение нового коронавирусаГонконгКитайВ мире
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