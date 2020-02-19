Второй житель Гонконга скончался от коронавируса

Согласно сведениям газеты, мужчина был пациентом больницы Принцессы Маргарет, там же, где 4 февраля скончалась первая жертва коронавируса.

Точная причина смерти пока не установлена, однако известно, что мужчина страдал от диабета и имел проблемы с почками.

Мужчина 22 января ездил на материк, 2 февраля почувствовал недомогание, 12 февраля он поступил в больницу Принцессы Маргарет, а 14 февраля ему подтвердили диагноз, к тому моменту мужчина был уже в критическом состоянии.