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2020-02-19T05:56+0300
https://ria.ru/20200219/1564949180.html
Берг рассказал, как сотрудники ФСБ принесли ему в "Лефортово" фастфуд
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РИА Новости

Берг рассказал, как сотрудники ФСБ принесли ему в "Лефортово" фастфуд

05:56 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 19 фев - РИА Новости. Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и обменянный осенью 2019 года, рассказал, что во время пребывания в московском СИЗО "Лефортово" на одну из встреч сотрудники ФСБ принесли ему еду из "Макдональдса".
Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.
"Многие люди в Норвегии опасались, что я передал какие-то сведения российским спецслужбам, но это не так. Да, я беседовал с сотрудниками российской контрразведки, но не было никаких секретных вопросов. Я сначала боялся, но этого не было. Они были очень вежливыми, они рассказали, что знают обо мне, о моей прежней работе. Но когда в Норвегии говорят, что ФСБ обо мне заботилось, что я могу сказать (разводит руками)", - сказал Берг в интервью РИА Новости.
"Да, мне есть что сказать негативного по поводу ФСБ и российских властей, но не в данном случае. Со мной они обращались нормально. Был даже такой случай: на одной из встреч в 2018 году мне сказали: Фруде, если хочешь, мы принесем что-нибудь на следующую встречу. Я в шутку сказал, мол, принесите что-нибудь из "Макдональдса". И они пришли в следующий раз с пакетом оттуда", - рассказал норвежец.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
03:51
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
10300105
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Фруде БергСИЗО ЛефортовоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НорвегияРоссияВ мире
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