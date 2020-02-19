Берг рассказал, как сотрудники ФСБ принесли ему в "Лефортово" фастфуд

"Многие люди в Норвегии опасались, что я передал какие-то сведения российским спецслужбам, но это не так. Да, я беседовал с сотрудниками российской контрразведки, но не было никаких секретных вопросов. Я сначала боялся, но этого не было. Они были очень вежливыми, они рассказали, что знают обо мне, о моей прежней работе. Но когда в Норвегии говорят, что ФСБ обо мне заботилось, что я могу сказать (разводит руками)", - сказал Берг в интервью РИА Новости.