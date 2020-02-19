Судно Diamond Princess в Японии в среду покинут двое россиян

"Два гражданина России сойдут на берег сегодня, сотрудники посольства будут сопровождать их в аэропорт", - сказал дипломат.

Судно находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля. Судно смогут покинуть пассажиры с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19. Ориентировочно все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.