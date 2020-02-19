В Крыму готовы подать иск к Украине из-за перекрытия воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил о необходимости подготовки международного иска к Украине из-за перекрытия поставок воды в крымский регион по Северо-Крымскому каналу.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

"Северо-Крымский канал соединял в советские времена международную трансграничную реку Днепр с полуостровом, но был перекрыт киевским властями в 2014 году. Ввиду значительного ущерба, причиненного Украиной экосистеме и сельскому хозяйству северного Крыма, соответствующий российский иск к киевским властям имеет все шансы на успех, и нашей стране давно пора переходить в наступление на юридическом фронте. Правовая основа для предъявления претензий со стороны России по отношению к Украине в связи с перекрытием Северо-Крымского канала имеется", - сказал Молохов РИА Новости.

По его словам, в практике суда Евросоюза постоянно встречаются дела, связанные с защитой экосистем международных водотоков, а в Международном суде ООН слушались, например, дело о загрязнении реки Уругвай и дело между Словакией и Венгрией о строительстве дамб на реке Дунай.

"В практике международных организаций режим трансграничных вод распространяется и на каналы, которые находятся внутри одного государства и признаны в качестве необходимого пути сообщения между государствами. Каждое государство имеет право использовать водные ресурсы международного водотока на своей территории по собственному усмотрению, но справедливо и разумно по отношению к соседним государствам, обязано не причинять значительный ущерб другим государствам, а при причинении ущерба вступать в переговоры относительно его устранения и решения вопроса о возможной компенсации", - подчеркнул Молохов.

По его словам, в международном праве отчетливо прослеживается тенденция признания мировым сообществом права на воду в качестве неотчуждаемого права человека.

Молохов также отметил, что при подготовке иска можно апеллировать к Берлинским правилам по водным ресурсам, принятым в 2004 году, Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков (1992 года), а также сопутствующим ей двум протоколам и подписанному российско-украинскому двухстороннему соглашению о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997 года).