На судне Diamond Princess в Японии сняли карантин

ЙОКОГАМА (Япония), 19 фев - РИА Новости. Карантин на круизном судне Карантин на круизном судне Diamond Princess в Японии снят спустя 14 дней после его введения, пассажиры начали сходить с лайнера на берег, передает корреспондент РИА Новости.

Первой с борта сошла пожилая женщина с чемоданом, вероятно, японка. Она самостоятельно вышла за ограду порта и пешком стала возвращаться домой, растерянно озираясь на окружившую ее толпу журналистов. На вопросы пенсионерка отвечать отказалась. За ней вскоре также самостоятельно вышел мужчина.

У лайнера туристов ждут десятки автобусов.

Как ожидается, в среду судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус, речь идет о людях преклонного возраста. Как сообщили в российском посольстве в Японии, среди них двое россиян.

Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина, с 5 февраля стояло на двухнедельном карантине в порту Иокогамы, чтобы не допустить распространение коронавируса.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом на борту превысило 540 человек. Среди зараженных - двое россиян, муж и жена. Оба они чувствуют себя нормально. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медучреджения.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.