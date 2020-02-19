Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T08:05+0300
https://ria.ru/20200219/1564948917.html
На судне Diamond Princess в Японии сняли карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564949718_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d454b5ab9dbd0be0f8c9713f6f907928.jpg
РИА Новости

На судне Diamond Princess в Японии сняли карантин

05:04 19.02.2020 (обновлено: 08:05 19.02.2020)
15821
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЖенщина, сошедшая с судна Diamond Princess в Японии
Женщина, сошедшая с судна Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
ЙОКОГАМА (Япония), 19 фев - РИА Новости. Карантин на круизном судне Diamond Princess в Японии снят спустя 14 дней после его введения, пассажиры начали сходить с лайнера на берег, передает корреспондент РИА Новости.
Первой с борта сошла пожилая женщина с чемоданом, вероятно, японка. Она самостоятельно вышла за ограду порта и пешком стала возвращаться домой, растерянно озираясь на окружившую ее толпу журналистов. На вопросы пенсионерка отвечать отказалась. За ней вскоре также самостоятельно вышел мужчина.
У лайнера туристов ждут десятки автобусов.
Как ожидается, в среду судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус, речь идет о людях преклонного возраста. Как сообщили в российском посольстве в Японии, среди них двое россиян.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
04:33
В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели
Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина, с 5 февраля стояло на двухнедельном карантине в порту Иокогамы, чтобы не допустить распространение коронавируса.
По последним данным, общее число заболевших коронавирусом на борту превысило 540 человек. Среди зараженных - двое россиян, муж и жена. Оба они чувствуют себя нормально. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медучреджения.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1310448
Обсудить 3
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаDiamond PrincessЯпонияВ мире
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Череп
В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Телеведущий Леонид Якубович
Якубович назвал размер своей пенсии
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Лента новостейМолния