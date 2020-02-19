СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы

Это оказались фрагменты инструментов и ветоши. Их обнаружили в новых лайнерах, еще не поставленных заказчикам.
Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс заявил в служебном циркуляре, который попал в распоряжение агентства, что "это абсолютно недопустимо". Планируется провести дополнительные инспекции, ревизии и проверки, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось.
При этом, по данным агентства, проверки вряд ли скажутся на сроках возобновления эксплуатации этих самолетов.
Ранее Boeing заявил, что ожидает возобновления полетов 737 MAX в середине года.
Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру в марте прошлого года после сразу двух авиакатастроф, наиболее вероятной причиной которых считается дефект программного обеспечения. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек.
Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. Тем не менее с января производство лайнеров 737 MAX приостановлено.
15 февраля, 01:51American Airlines продлила приостановку обслуживания Boeing 737 MAX