СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американская корпорация Американская корпорация Boeing проверяет более 400 новых самолетов 737 MAX после того, как в топливных баках нескольких из них нашли посторонние предметы, сообщает агентство Блумберг

Это оказались фрагменты инструментов и ветоши. Их обнаружили в новых лайнерах, еще не поставленных заказчикам.

Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс заявил в служебном циркуляре, который попал в распоряжение агентства, что "это абсолютно недопустимо". Планируется провести дополнительные инспекции, ревизии и проверки, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось.

При этом, по данным агентства, проверки вряд ли скажутся на сроках возобновления эксплуатации этих самолетов.

Ранее Boeing заявил, что ожидает возобновления полетов 737 MAX в середине года.

Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру в марте прошлого года после сразу двух авиакатастроф, наиболее вероятной причиной которых считается дефект программного обеспечения. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек.