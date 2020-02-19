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СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
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РИА Новости

СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы

04:58 19.02.2020 (обновлено: 11:14 19.02.2020)
20510
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing-737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американская корпорация Boeing проверяет более 400 новых самолетов 737 MAX после того, как в топливных баках нескольких из них нашли посторонние предметы, сообщает агентство Блумберг.
Это оказались фрагменты инструментов и ветоши. Их обнаружили в новых лайнерах, еще не поставленных заказчикам.
Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс заявил в служебном циркуляре, который попал в распоряжение агентства, что "это абсолютно недопустимо". Планируется провести дополнительные инспекции, ревизии и проверки, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось.
При этом, по данным агентства, проверки вряд ли скажутся на сроках возобновления эксплуатации этих самолетов.
Ранее Boeing заявил, что ожидает возобновления полетов 737 MAX в середине года.
Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру в марте прошлого года после сразу двух авиакатастроф, наиболее вероятной причиной которых считается дефект программного обеспечения. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек.
Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. Тем не менее с января производство лайнеров 737 MAX приостановлено.
Самолет Boeing 737 Max
15 февраля, 01:51
American Airlines продлила приостановку обслуживания Boeing 737 MAX
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Обсудить 35
Boeing 737СШАВ мире
Популярные комментарии
Но для отечественной демшизы всё равно самые плохие самолёты - российские.
19 февраля, 05:46
АКАНДРЕЙ КОННИН
9260206
Это демократическая ветошь!
19 февраля, 05:07
VPVassya Pupkind
44461000
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