В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В бельгийском Генте археологи в ходе раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены, выложенные из человеческих костей. Об этом сообщает издание The Brussels Times.
Стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами.
Arqueólogos encuentran un muro hecho con huesos humanos en la catedral de Saint-Bavo en la ciudad belga Ghent. Se cree que son restos sacados del cementerio adyacente para hacer espacio para nuevas tumbas hace 500 años. pic.twitter.com/5AQHaAUItR— Roberto Rodríguez M. (@esosiquetetengo) February 18, 2020
По предварительным данным, останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства "костяных стен" археологи относят к XVII-XVIII векам.
Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений. Как пояснил один из исследователей, Яниек де Гризе, при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.
"Эта находка уникальна в Бельгии", — отметил представитель археологической группы Рубен Виллаэрт.
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