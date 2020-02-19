В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей

Стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами.

По предварительным данным, останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства "костяных стен" археологи относят к XVII-XVIII векам.

Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений. Как пояснил один из исследователей, Яниек де Гризе, при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.