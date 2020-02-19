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РИА Наука
2020-02-19T12:11+0300
https://ria.ru/20200219/1564948861.html
В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей
https://cdn24.img.ria.ru/images/154800/69/1548006941_0:153:1920:1233_1036x0_80_0_0_34dacbbc51a6045c8e436eb2c21e302f.jpg
РИА Новости

В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей

04:55 19.02.2020 (обновлено: 12:11 19.02.2020)
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CC0 / StockSnap / ЧерепЧереп
Череп
CC0 / StockSnap / Череп
Череп. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В бельгийском Генте археологи в ходе раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены, выложенные из человеческих костей. Об этом сообщает издание The Brussels Times.
Стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами.
По предварительным данным, останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства "костяных стен" археологи относят к XVII-XVIII векам.
Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений. Как пояснил один из исследователей, Яниек де Гризе, при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии — специальные места для хранения скелетированных останков.
"Эта находка уникальна в Бельгии", — отметил представитель археологической группы Рубен Виллаэрт.
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