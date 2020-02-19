Берг рассказал, чем занимался в "Лефортово" во время заключения

КИРКЕНЕС, 19 фев - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж норвежец Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг в интервью РИА Новости рассказал, чем занимался в " Лефортово " во время заключения, "чтобы не сойти с ума".

Берга задержали в декабре 2017 года в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. Берг подал прошение о помиловании в сентябре 2019 года, в ноябре он был передан по обмену властям Норвегии.

"Это специфическое место", - сказал Берг о "Лефортово".

"Сначала я содержался в старой части тюрьмы. В камере была только холодная вода, небольшое помещение, две кровати, тут же туалет, с потолка штукатурка сыпалась, старый холодильник, очень грязно. Я там провел первый год. Моим сокамерником был молдаванин", - рассказал он.

Затем, по его словам, в октябре 2018 их перевели в новую камеру, где уже была горячая вода и нормальный туалет.

"Но по-прежнему маленькая камера – девять квадратных метров. Там мы проводили 23 часа ежедневно. Смотрели телевизор, читали, говорили. Потом я уже сидел вместе с мужчиной из Карачаево-Черкессии, он был мусульманин. С ним мы иногда спорили, по разным причинам, иногда из-за телевизора даже, не разговаривали. Один раз он два дня со мной не разговаривал", - сказал Берг.

По его словам, "такие споры понятны, ведь ты находишься с другим человеком все время в маленьком помещении".