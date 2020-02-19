Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Дату начала мероприятий сдвинули на десять дней, за это время Воронцов должен решить проблему с визой.
Возражений среди стран-участниц в связи с задержкой не поступило, однако возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования, отметили в ООН.
Во вторник должно было состояться первое организационное заседание комиссии, на котором предполагалось избрать ее председателя. По действующему расписанию ежегодная сессия должна пройти с 6 по 24 апреля.
В связи с задержкой в ООН напомнили, что в 2019 году, также из-за протестов российской стороны в связи с невыдачей США виз членам российской делегации, она фактически не вела работу.
11 февраля, 16:01США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду