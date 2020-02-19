Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

ООН, 19 фев — РИА Новости. ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации. Россия запросила внеочередное заседание Комитетапо сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.

Дату начала мероприятий сдвинули на десять дней, за это время Воронцов должен решить проблему с визой.

Возражений среди стран-участниц в связи с задержкой не поступило, однако возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования, отметили в ООН.

Во вторник должно было состояться первое организационное заседание комиссии, на котором предполагалось избрать ее председателя. По действующему расписанию ежегодная сессия должна пройти с 6 по 24 апреля.