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Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
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РИА Новости

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

04:42 19.02.2020 (обновлено: 13:37 19.02.2020)
39052
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 19 фев — РИА Новости. Россия запросила внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.
Дату начала мероприятий сдвинули на десять дней, за это время Воронцов должен решить проблему с визой.
Возражений среди стран-участниц в связи с задержкой не поступило, однако возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования, отметили в ООН.
Во вторник должно было состояться первое организационное заседание комиссии, на котором предполагалось избрать ее председателя. По действующему расписанию ежегодная сессия должна пройти с 6 по 24 апреля.
В связи с задержкой в ООН напомнили, что в 2019 году, также из-за протестов российской стороны в связи с невыдачей США виз членам российской делегации, она фактически не вела работу.
Директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов
11 февраля, 16:01
США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду
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ООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нужно переносить ООН из этой хамской страны с бандитским режимом.
19 февраля, 06:43
МСМаксим Солдусов
18930004
Штаты опустились ниже канализационной трубы или не выросли из детских штанишек, такая мелкая пакость на уровне международной организации в духе подлецов и мошенников, а не великой державы. Позор такой нации, которые допускают подобное. Давно пора переносить общеземной форум в нейтральную страну.
19 февраля, 06:36
Sergey Yakhnov
18521002
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