В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Число излечившихся от коронавируса в Китае по итогам вторника впервые превысило число выявленных за сутки новых случаев заражения, свидетельствуют обнародованные статистические данные.
В целом по стране за сутки выявили 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.
Кроме того, уже 15-й день сохраняется положительная динамика в снижении числа новых подтвержденных случаев во всех регионах Китая за пределами провинции Хубэй: если 3 февраля выявили 890 случаев, то 18 февраля – только 56.
В самой провинции Хубэй наиболее сложная ситуация сохраняется только в эпицентре заражения - городе Ухань, за 18 февраля в Ухане зарегистрировали 1660 новых случаев заражения, а во всех остальных населенных пунктах провинции только 33.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса