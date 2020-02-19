В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели

Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Число излечившихся от Число излечившихся от коронавируса Китае по итогам вторника впервые превысило число выявленных за сутки новых случаев заражения, свидетельствуют обнародованные статистические данные.

В целом по стране за сутки выявили 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

Кроме того, уже 15-й день сохраняется положительная динамика в снижении числа новых подтвержденных случаев во всех регионах Китая за пределами провинции Хубэй: если 3 февраля выявили 890 случаев, то 18 февраля – только 56.

В самой провинции Хубэй наиболее сложная ситуация сохраняется только в эпицентре заражения - городе Ухань, за 18 февраля в Ухане зарегистрировали 1660 новых случаев заражения, а во всех остальных населенных пунктах провинции только 33.