Эквадор предложил ОАГ разработать конвенцию против насилия над детьми

МОНТЕВИДЕО, 19 фев - РИА Новости. Эквадор предложил Организации американских государств разработать конвенцию против насилия в отношении детей и подростков, сообщил МИД страны.
"Во время заседания комиссии по юридическим и политическим вопросам ОАГ, которая прошла под председательством Эквадора, страна предложила разработать межамериканскую конвенцию, чтобы предотвращать, наказывать и искоренять любые формы насилия в отношении детей и подростков", - отмечается в сообщении.
Проблема жестокого обращения с детьми и подростками довольно остро стоит в странах Латинской Америки. Эквадор представит эту инициативу на генеральной ассамблеи ОАГ, которая состоится в июне на Багамах.
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