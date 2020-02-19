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Эквадор предложил ОАГ разработать конвенцию против насилия над детьми
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РИА Новости

Эквадор предложил ОАГ разработать конвенцию против насилия над детьми

04:08 19.02.2020
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© Depositphotos / ia__64Мужчина бьет ребенка
Мужчина бьет ребенка
© Depositphotos / ia__64
Мужчина бьет ребенка . Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 19 фев - РИА Новости. Эквадор предложил Организации американских государств разработать конвенцию против насилия в отношении детей и подростков, сообщил МИД страны.
"Во время заседания комиссии по юридическим и политическим вопросам ОАГ, которая прошла под председательством Эквадора, страна предложила разработать межамериканскую конвенцию, чтобы предотвращать, наказывать и искоренять любые формы насилия в отношении детей и подростков", - отмечается в сообщении.
Проблема жестокого обращения с детьми и подростками довольно остро стоит в странах Латинской Америки. Эквадор представит эту инициативу на генеральной ассамблеи ОАГ, которая состоится в июне на Багамах.
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Организация американских государствЭквадорВ мире
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