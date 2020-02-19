Эквадор предложил ОАГ разработать конвенцию против насилия над детьми

"Во время заседания комиссии по юридическим и политическим вопросам ОАГ, которая прошла под председательством Эквадора, страна предложила разработать межамериканскую конвенцию, чтобы предотвращать, наказывать и искоренять любые формы насилия в отношении детей и подростков", - отмечается в сообщении.