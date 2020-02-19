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РИА Наука
2020-02-19T04:06+0300
https://ria.ru/20200219/1564948659.html
Ракета Ariane-5 успешно вывела два спутника на орбиту
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РИА Новости

Ракета Ariane-5 успешно вывела два спутника на орбиту

04:06 19.02.2020
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© Фото : ESA–S. CorvajaРакета Ariane 5
Ракета Ariane 5
© Фото : ESA–S. Corvaja
Ракета Ariane 5. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту японский и южнокорейский спутники, сообщается в пресс-релизе французской компании-оператора Arianespace.
Как сообщается в пресс-релизе, в рамках миссии на переходную геостационарную орбиту сначала был выведен японский спутник связи JCSAT-17 компании SKY Perfect JSAT, а затем южнокорейский спутник GEO-KOMPSAT-2B Корейского аэрокосмического исследовательского института (KARI), предназначенный для мониторинга окружающей среды.
Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
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