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Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras
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РИА Новости

Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras

04:04 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании Петробрас
Вывеска на офисе компании Петробрас
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вывеска на офисе компании Петробрас. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 фев - РИА Новости. Региональный трудовой суд девятого округа Бразилии приостановил во вторник увольнения на дочернем предприятии нефтяной корпорации Petrobras, которые спровоцировали трехнедельную забастовку профсоюза нефтяников.
"Судья постановила приостановить увольнения до 6 марта на время переговоров", - говорится в сообщении суда в Twitter.
Согласно заявлению суда, местный профсоюз на этот период обязуется прекратить забастовку и содействовать прекращению национальной акции протеста, которая длится уже 18 дней и угрожает стабильности поставок Petrobras.
Накануне судья Верховного суда Бразилии по трудовым спорам Ивиш Гандра да Силва Мартинш Фильо (Ives Gandra da Silva Martins Filho) удовлетворил просьбу руководителей нефтегазовой компании Petrobras и признал забастовку незаконной, разрешив компании принять административные меры в виде сокращения заработной платы, дисциплинарных взысканий и увольнений.
Petrobras 14 января объявила о закрытии завода по производству удобрений и увольнении 996 сотрудников, что, по мнению Единой федерации нефтяников (FUP), является незаконным и нарушает коллективный договор.
Работники нефтяной промышленности протестуют против политики компании Petrobras, проводимой в интересах концессий и приватизации, против продажи активов, имеющих стратегическое значение, и таких решений, как уделять приоритетное внимание добычи нефти, а не производству нефтепродуктов. Еще одной целью федерации является сохранение рабочих мест, поскольку, по ее данным, в период с 2013 по 2018 годы произошло более 270 тысяч увольнений, что значительно превысило сокращение рабочих мест в других нефтяных компаниях за данный промежуток времени.
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