Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 фев - РИА Новости. Региональный трудовой суд девятого округа Региональный трудовой суд девятого округа Бразилии приостановил во вторник увольнения на дочернем предприятии нефтяной корпорации Petrobras , которые спровоцировали трехнедельную забастовку профсоюза нефтяников.

"Судья постановила приостановить увольнения до 6 марта на время переговоров", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Согласно заявлению суда, местный профсоюз на этот период обязуется прекратить забастовку и содействовать прекращению национальной акции протеста, которая длится уже 18 дней и угрожает стабильности поставок Petrobras.

Накануне судья Верховного суда Бразилии по трудовым спорам Ивиш Гандра да Силва Мартинш Фильо (Ives Gandra da Silva Martins Filho) удовлетворил просьбу руководителей нефтегазовой компании Petrobras и признал забастовку незаконной, разрешив компании принять административные меры в виде сокращения заработной платы, дисциплинарных взысканий и увольнений.

Petrobras 14 января объявила о закрытии завода по производству удобрений и увольнении 996 сотрудников, что, по мнению Единой федерации нефтяников (FUP), является незаконным и нарушает коллективный договор.