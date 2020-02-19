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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T04:02+0300
https://ria.ru/20200219/1564948584.html
Гутерреш призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_5ebba053f82732c4f90e0fe955254eeb.jpg
РИА Новости

Гутерреш призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

04:02 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь обеспокоен быстрым ухудшением гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии и страданиями гражданского населения... призывает к немедленному прекращению огня. Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Военного решения не существует", - говорится в заявлении на сайте ООН.
Согласно опубликованному в понедельник заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, за два с половиной месяца боевых действий на северо-западе Сирии свои дома были вынуждены покинуть порядка 900 тысяч человек, большинство из них - женщины и дети.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииАнтониу ГутеррешСирияВ мире
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