Гутерреш призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии , говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь обеспокоен быстрым ухудшением гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии и страданиями гражданского населения... призывает к немедленному прекращению огня. Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Военного решения не существует", - говорится в заявлении на сайте ООН.

Согласно опубликованному в понедельник заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, за два с половиной месяца боевых действий на северо-западе Сирии свои дома были вынуждены покинуть порядка 900 тысяч человек, большинство из них - женщины и дети.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.