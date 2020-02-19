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Южная Корея эвакуировала семь человек с лайнера Diamond Princess
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РИА Новости

Южная Корея эвакуировала семь человек с лайнера Diamond Princess

03:59 19.02.2020 (обновлено: 07:26 19.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южная Корея в среду эвакуировала шесть своих граждан и супруга одной из них с японским гражданством с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Южная Корея пошлет президентский самолет VCN-235, чтобы эвакуировать четырех своих граждан и одного супруга с японским гражданством с круизного лайнера Diamond Princess.
Самолет, рассчитанный максимум на 22 человека, вылетел из аэропорта Ханеда в Японии в 02.23 (20.23 вторника мск) и прилетел в аэропорт Кимпхо в 06.27 (00.27 мск).
Всего на круизном судне находились 14 граждан Южной Кореи, ни у одного из них не было симптомов вируса. Правительство эвакуировало лишь тех, кто выразил такое желание. Остальные восемь южнокорейцев не захотели возвращаться в Южную Корею и смогут сойти с лайнера позже на этой неделе, если у них не обнаружат вирус.
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Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19, смогут покинуть его 19 февраля. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.
Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
Южная Корея ранее уже эвакуировала из Уханя в Китае примерно 800 своих граждан и их родственников. Все эвакуированные проходят обязательный 14-дневный карантин в местах временного проживания, которые определяет государство.
По последним данным в Южной Корее заразился 31 человек, выздоровели и выписаны уже 12, таким образом на лечении все еще находятся 19. Еще 818 человек проходят проверку.
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