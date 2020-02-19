Южная Корея эвакуировала семь человек с лайнера Diamond Princess

Ранее сообщалось, что Южная Корея пошлет президентский самолет VCN-235, чтобы эвакуировать четырех своих граждан и одного супруга с японским гражданством с круизного лайнера Diamond Princess.

Самолет, рассчитанный максимум на 22 человека, вылетел из аэропорта Ханеда в Японии в 02.23 (20.23 вторника мск) и прилетел в аэропорт Кимпхо в 06.27 (00.27 мск).

Всего на круизном судне находились 14 граждан Южной Кореи, ни у одного из них не было симптомов вируса. Правительство эвакуировало лишь тех, кто выразил такое желание. Остальные восемь южнокорейцев не захотели возвращаться в Южную Корею и смогут сойти с лайнера позже на этой неделе, если у них не обнаружат вирус.

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19, смогут покинуть его 19 февраля. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.

Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

Южная Корея ранее уже эвакуировала из Уханя в Китае примерно 800 своих граждан и их родственников. Все эвакуированные проходят обязательный 14-дневный карантин в местах временного проживания, которые определяет государство.