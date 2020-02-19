Определены требования к командиру экипажа для межпланетного полета

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты Центра подготовки космонавтов (входит в "Роскосмос") и Военно-медицинской академии определили требования, которым должен соответствовать командир экипажа межпланетного корабля, сообщается в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".
По мнению ученых, командир — ключевая фигура в обеспечении безопасности полета, эффективной реализации его программы, а также работоспособности и формировании психологически совместимого экипажа межпланетной экспедиции. Поэтому в первую очередь кандидат должен обладать выраженными лидерскими качествами.
Среди главных характеристик также упомянуты целеустремленность, настойчивость, воля и смелость, нервно-психическая устойчивость, способность к объективной самооценке, коммуникабельность, хорошая переносимость длительных статических физических нагрузок.
"Особое значение имеет не только способность распоряжаться и командовать, но и умение координировать усилия подчиненных, организуя отношения сотрудничества в коллективе", — отмечают авторы статьи.
Учитывая особенности автономного полета, при подборе кандидатов ориентироваться на задачи, которые решают командиры подводных лодок, и отдавать приоритет офицерам, так как они имеют навыки и умения общения с подчиненными и "обучены педагогическим принципам работы воспитателя", добавляется в исследовании.
Ученые предложили трехуровневую систему подбора кандидата: во-первых, проводить психологическое тестирование с целью оценки личностных и организаторских качеств. Затем необходимо оценивать мнение инструкторов, руководителей и психологов о профессиональной подготовке конкретного кандидата, его социальной ответственности, авторитете среди космонавтов. На третьем этапе следует проводить опрос членов экипажа о предлагаемом командире. И только после этого утверждать кандидата в должности.