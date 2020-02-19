Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-19T09:56+0300
https://ria.ru/20200219/1564948503.html
Определены требования к командиру экипажа для межпланетного полета
https://cdn21.img.ria.ru/images/151410/49/1514104958_0:8:1160:661_1036x0_80_0_0_9e603e6b56949bd0b087a3c7976d9677.jpg
РИА Новости

Определены требования к командиру экипажа для межпланетного полета

03:57 19.02.2020 (обновлено: 09:56 19.02.2020)
2971
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты
Космонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Космонавты. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Специалисты Центра подготовки космонавтов (входит в "Роскосмос") и Военно-медицинской академии определили требования, которым должен соответствовать командир экипажа межпланетного корабля, сообщается в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".
По мнению ученых, командир — ключевая фигура в обеспечении безопасности полета, эффективной реализации его программы, а также работоспособности и формировании психологически совместимого экипажа межпланетной экспедиции. Поэтому в первую очередь кандидат должен обладать выраженными лидерскими качествами.
Планета Земля
17 февраля, 02:26Хочу стать космонавтом
"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
Среди главных характеристик также упомянуты целеустремленность, настойчивость, воля и смелость, нервно-психическая устойчивость, способность к объективной самооценке, коммуникабельность, хорошая переносимость длительных статических физических нагрузок.

"Особое значение имеет не только способность распоряжаться и командовать, но и умение координировать усилия подчиненных, организуя отношения сотрудничества в коллективе", — отмечают авторы статьи.

Учитывая особенности автономного полета, при подборе кандидатов ориентироваться на задачи, которые решают командиры подводных лодок, и отдавать приоритет офицерам, так как они имеют навыки и умения общения с подчиненными и "обучены педагогическим принципам работы воспитателя", добавляется в исследовании.
Ученые предложили трехуровневую систему подбора кандидата: во-первых, проводить психологическое тестирование с целью оценки личностных и организаторских качеств. Затем необходимо оценивать мнение инструкторов, руководителей и психологов о профессиональной подготовке конкретного кандидата, его социальной ответственности, авторитете среди космонавтов. На третьем этапе следует проводить опрос членов экипажа о предлагаемом командире. И только после этого утверждать кандидата в должности.
Астронавт НАСА показала, как ее встретила собака после возвращения из космоса
15 февраля, 03:25Хочу стать космонавтом
Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса
91145027
Обсудить 7
Хочу стать космонавтомЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Российский рубль и американский доллар
Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда
Гельмут Оберлендер
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Макет Солнечной системы
В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Будильник
Врач объяснил, кому можно спать меньше восьми часов в сутки
Череп
В Бельгии обнаружили стены из человеческих черепов и костей
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
Швыдкой напомнил полякам об итогах Нюрнбергского процесса
Миссия ExoMars
Эксперт назвал причину задержки с миссией ExoMars
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Лента новостейМолния