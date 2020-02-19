Определены требования к командиру экипажа для межпланетного полета

По мнению ученых, командир — ключевая фигура в обеспечении безопасности полета, эффективной реализации его программы, а также работоспособности и формировании психологически совместимого экипажа межпланетной экспедиции. Поэтому в первую очередь кандидат должен обладать выраженными лидерскими качествами.

Среди главных характеристик также упомянуты целеустремленность, настойчивость, воля и смелость, нервно-психическая устойчивость, способность к объективной самооценке, коммуникабельность, хорошая переносимость длительных статических физических нагрузок.

"Особое значение имеет не только способность распоряжаться и командовать, но и умение координировать усилия подчиненных, организуя отношения сотрудничества в коллективе", — отмечают авторы статьи.

Учитывая особенности автономного полета, при подборе кандидатов ориентироваться на задачи, которые решают командиры подводных лодок, и отдавать приоритет офицерам, так как они имеют навыки и умения общения с подчиненными и "обучены педагогическим принципам работы воспитателя", добавляется в исследовании.