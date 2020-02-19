Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

КИРКЕНЕС, 19 фев — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
"Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных… Человек, который попросил меня об этом, он хорошо меня знает, знает мою работу, он сам родился здесь, и я не опасался чего-то, когда он попросил меня об одолжении", — рассказал Берг.
Он отметил, что доверял этому человеку, как другу, и не думал, что тот втянет его "во что-то опасное". "Но теперь понимаю, что не должен был. Может быть, это наивно, но кто тогда не наивен?" — заметил норвежец.
По его словам, после ареста у него "было время подумать" о том, что произошло. Вначале, как признался Берг, он был "очень зол" на норвежские спецслужбы, которые "подставили" его. "Я начал думать, как так получилось, что меня арестовали, ведь меня же знают в России, местные сотрудники ФСБ, значит, что-то действительно не так", — добавил он.
Дело Берга
В декабре 2017 года Фруде Берга, ранее работавшего пограничным комиссаром на российско-норвежской границе, задержали в Москве при получении документов, содержащих секретные сведения о Военно-морском флоте России.
В апреле 2019-го Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы.
В сентябре того же года Берг подал прошение о помиловании, в ноябре его передали Осло в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.
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