Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

"Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных… Человек, который попросил меня об этом, он хорошо меня знает, знает мою работу, он сам родился здесь, и я не опасался чего-то, когда он попросил меня об одолжении", — рассказал Берг.