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Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
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РИА Новости

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

03:51 19.02.2020 (обновлено: 09:04 19.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде. Архивное фото
КИРКЕНЕС, 19 фев — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.

"Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных… Человек, который попросил меня об этом, он хорошо меня знает, знает мою работу, он сам родился здесь, и я не опасался чего-то, когда он попросил меня об одолжении", — рассказал Берг.

Он отметил, что доверял этому человеку, как другу, и не думал, что тот втянет его "во что-то опасное". "Но теперь понимаю, что не должен был. Может быть, это наивно, но кто тогда не наивен?" — заметил норвежец.
Гражданин Норвегии Фруде Берг
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Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
По его словам, после ареста у него "было время подумать" о том, что произошло. Вначале, как признался Берг, он был "очень зол" на норвежские спецслужбы, которые "подставили" его. "Я начал думать, как так получилось, что меня арестовали, ведь меня же знают в России, местные сотрудники ФСБ, значит, что-то действительно не так", — добавил он.

Дело Берга

В декабре 2017 года Фруде Берга, ранее работавшего пограничным комиссаром на российско-норвежской границе, задержали в Москве при получении документов, содержащих секретные сведения о Военно-морском флоте России.
В апреле 2019-го Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы.
В сентябре того же года Берг подал прошение о помиловании, в ноябре его передали Осло в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.
Гражданин Норвегии Фруде Берг
29 ноября 2019, 21:02
Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России
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Обсудить 16
Фруде БергНорвегияРоссияВ мире
Популярные комментарии
ФСБ его знают, другу помог но не знал что передает. А давайте теперь всем помогать, сумки всякие возить дружеские. Шестой десяток наверное уже разменял, а ведет себя как дед мороз на детском утреннике.
19 февраля, 05:40
sss s
3680000
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