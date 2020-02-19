Голикова поручила проработать идею "аспирантского проездного"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать идею проездного для аспирантов, чтобы они могли бесплатно добраться до защиты или предзащиты диссертации, если диссертационный совет находится в другом городе.
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) письмо с соответствующим предложением направил генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат предложил за счёт средств федерального бюджета оплачивать билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации.
"Проработайте вопрос, о результатах доложите в правительство Российской Федерации и проинформируйте депутата Государственной думы Б.А. Чернышова", - говорится в поручении главам Минобрнауки, Минтранса и Минфина.
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