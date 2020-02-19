Голикова поручила проработать идею "аспирантского проездного"

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) письмо с соответствующим предложением направил генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат предложил за счёт средств федерального бюджета оплачивать билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации.