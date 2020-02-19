Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T03:42+0300
https://ria.ru/20200219/1564948433.html
Голикова поручила проработать идею "аспирантского проездного"
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова поручила проработать идею "аспирантского проездного"

03:42 19.02.2020
258
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать идею проездного для аспирантов, чтобы они могли бесплатно добраться до защиты или предзащиты диссертации, если диссертационный совет находится в другом городе.
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) письмо с соответствующим предложением направил генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат предложил за счёт средств федерального бюджета оплачивать билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации.
"Проработайте вопрос, о результатах доложите в правительство Российской Федерации и проинформируйте депутата Государственной думы Б.А. Чернышова", - говорится в поручении главам Минобрнауки, Минтранса и Минфина.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в МИА Россия сегодня
10 февраля, 17:21
Фальков рассказал, как вовлечь студентов в учебу
320008
Обсудить 2
Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Пожилая женщина за ноутбуком
Исследование: активность на сайтах знакомств не падает с возрастом
Мужчина бьет ребенка
Эквадор предложил ОАГ разработать конвенцию против насилия над детьми
Ноутбук
Китайским студентам ВГУЭС организовали обучение в дистанционном режиме
Вывеска на офисе компании Петробрас
В Бразилии более 21 тысячи работников Petrobras участвуют в забастовке
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Южная Корея эвакуировала семь человек с лайнера Diamond Princess
Ракета Ariane 5
Ракета Ariane-5 успешно вывела два спутника на орбиту
Лондонская неделя моды
Эксперты рассказали, какой будет мода на одежду и обувь в 2020 году
Кратер Роден
Миллиардер дал художнику три миллиона долларов на масштабный проект
Украина
Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления
Вывеска на офисе компании Петробрас
Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras
Кадр из фильма Звездные войны: Пробуждение силы
Харрисон Форд рассказал, что думает о своем камео в "Звездных воинах"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Люди зря считали, что Собчак недорабатывает, считает Кудрин
Космонавты
Определены требования к командиру экипажа для межпланетного полета
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Блумберг в случае избрания президентом США продаст свою компанию
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Французские археологи приедут в Крым на раскопки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Лента новостейМолния