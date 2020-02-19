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Исследование: активность на сайтах знакомств не падает с возрастом
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РИА Новости

Исследование: активность на сайтах знакомств не падает с возрастом

03:37 19.02.2020
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© Depositphotos / aletiaПожилая женщина за ноутбуком
Пожилая женщина за ноутбуком
© Depositphotos / aletia
Пожилая женщина за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Активность пользователей сайтов знакомств не изменяется в зависимости от возраста, пользователи 55-65 лет так же активны, как и 25-летние, но предпочитают другие платформы, следует из данных исследования Mail.ru Group, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего в интернете знакомятся пользователи 25-44 лет. При этом с возрастом активность пользователей не снижается. Среди пользователей 55-65 лет количество активных посетителей знакомств остается на том же уровне, что и у 25-летних", - говорится в исследовании.
Отмечается, что молодые пользователи предпочитают сервисы — Pure, Tinder и Badoo. Самая взрослая аудитория у Twoo, там продолжают активно знакомиться и после 65 лет.
По данным портала Леди Mail.ru, 54% интернет-пользователей зарегистрированы на сайтах знакомств. В число самых популярных ресурсов Fotostrana, Mamba, Teamo и Badoo. Чаще всего один пользователь регистрируется и активно общается на 1-2, максимум трех сайтах.
Добавляется, что, согласно исследованию Почты Mail.ru, 61% пользователей сервисов знакомств — это представители сильного пола.
Исследование проводился с 10 по 11 февраля среди более 12,3 тысячи российских пользователей проекта Леди Mail.ru.
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