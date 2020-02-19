Исследование: активность на сайтах знакомств не падает с возрастом

"Чаще всего в интернете знакомятся пользователи 25-44 лет. При этом с возрастом активность пользователей не снижается. Среди пользователей 55-65 лет количество активных посетителей знакомств остается на том же уровне, что и у 25-летних", - говорится в исследовании.