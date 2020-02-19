Якубович назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
"Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей. Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства", — сказал он.
Артист добавил, что пока он эти накопления ни на что не тратит.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает "20 с лишним" тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
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