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Якубович назвал размер своей пенсии
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РИА Новости

Якубович назвал размер своей пенсии

03:30 19.02.2020 (обновлено: 11:15 19.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Леонид Якубович. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.

"Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей. Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства", — сказал он.

Артист добавил, что пока он эти накопления ни на что не тратит.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает "20 с лишним" тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
Актер Андрей Ургант
15 февраля, 22:50
Андрей Ургант назвал размер своей пенсии
44871891886
Обсудить 14
Шоу-бизнесРоссияЛеонид ЯкубовичОбщество
Популярные комментарии
Что за мода пошла у звёзд-пенсионеров жаловаться на свою пенсию? Давайте я скажу, какая у меня..Так вы столько бабла получали, что вам на две жизни хватит, и нечего тут плакаться.
19 февраля, 04:52
ААлексей
4830201
Правду сказал только Куклачев,пенсия 23,за народного артиста 30 и за орден 30,остальные все о надбавках помалкивают.А у нас люди на химии всю жизнь пропахали,а им ПФ пенсию назначает 10-11 т.р.
19 февраля, 07:32
eeskander.pin
3400003
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