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Китайским студентам ВГУЭС организовали обучение в дистанционном режиме
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РИА Новости

Китайским студентам ВГУЭС организовали обучение в дистанционном режиме

03:30 19.02.2020
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© Depositphotos / stockassoНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / stockasso
Ноутбук. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Китайские студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), которым запрещен въезд в Россию, не остановили учебный процесс, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы университета Лариса Прохорова.
"Для студентов, которые не успели вернуться с каникул из Китая, ВГУЭС организовал обучение в дистанционном режиме. Они получают задания, презентации, имеют возможность прослушать лекции в режиме онлайн, задавать вопросы. Занятия проводятся в режиме видеоконференции", - сообщила Прохорова.
Она добавила, что студенты, находясь в КНР, могут следить за результатами своей работы при помощи веб-камеры. Также дистанционно проводятся практические занятия.
"Университет, применяя современные образовательные технологии, не остановил учебный процесс из-за коронавируса", - отметила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что по решению оперативного штаба по коронавирусу, Россия с 19 февраля, временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая. С четверга, 20 февраля, временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях".
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияОбщество
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