Китайским студентам ВГУЭС организовали обучение в дистанционном режиме

"Для студентов, которые не успели вернуться с каникул из Китая, ВГУЭС организовал обучение в дистанционном режиме. Они получают задания, презентации, имеют возможность прослушать лекции в режиме онлайн, задавать вопросы. Занятия проводятся в режиме видеоконференции", - сообщила Прохорова.

Она добавила, что студенты, находясь в КНР, могут следить за результатами своей работы при помощи веб-камеры. Также дистанционно проводятся практические занятия.

Ранее сообщалось, что по решению оперативного штаба по коронавирусу, Россия с 19 февраля, временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая. С четверга, 20 февраля, временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях".