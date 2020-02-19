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Банки хотят компенсаций в случае отмены комиссий по платежам ЖКХ
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РИА Новости

Банки хотят компенсаций в случае отмены комиссий по платежам ЖКХ

03:27 19.02.2020 (обновлено: 10:56 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские банки в случае полной отмены комиссий с населения по платежам ЖКХ хотят компенсировать издержки, которые они несут по обеспечению приема платежей, например, взимать комиссию с получателей. Как сообщил РИА Новости глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, такая позиция была высказана банками в ходе рабочей встречи на площадке ассоциации.
Ранее руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения. Неверов отметил, что этот вопрос обсуждался с Центральным банком, который его поддерживает.
По словам Лунтовского, речь идет об отмене комиссий, которые уплачивают физические лица. "Надо иметь в виду, что оплата коммунальных услуг для банков является такой же услугой, как и любая другая, поэтому банки несут соответствующие издержки на организацию инфраструктуры — сюда входит и обработка наличных денежных средств, зарплата операционистов, разработка программного обеспечения", — сказал Лунтовский.
Таким образом, банки вправе ожидать компенсации, считает глава ассоциации. По его словам, вопрос заключается в том, каким образом она будет осуществляться — через комиссию физических лиц или уплатой комиссии получателями платежей.
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"Есть разные пути решения этой проблемы. Позиция банков заключается в том, что те издержки, которые они несут по обеспечению приема платежей, должны быть каким-то образом компенсированы. Вариант полной отмены комиссий и переноса компенсации этих издержек на получателя платежей, на наш взгляд, наиболее приемлем", — отметил Лунтовский.

Также он рассказал, что на площадке АБР была проведена встреча, в которой приняли участие представители кредитных организаций и Банка России. "Мы собирали банки, подготовили некие предложения по корректировке законодательства, но, к сожалению, пока не удалось консолидировать позицию коммерческих банков. У каждой кредитной организации, особенно крупной, — своя точка зрения на это. Мы готовим второе совещание с тем, чтобы обсудить конкретные предложения", — пояснил Лунтовский.
Он добавил, что Банк России принимал участие в обсуждении проблемы уплаты комиссионных с участием банков и поддержал идею освобождения физлиц от уплаты комиссий.
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ЖКХРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А может просто вернуться к старому, испытанному методу: просто платить наличными в управляющую компанию? И лишить банки такого доходного дела!
19 февраля, 07:12
salivina
2920002
Ну раз ЖЭК’и хотят получать быстро деньги пускай и отчисляют банкам,с хрена ли с владельцев они должны быть
19 февраля, 06:46
Иван Неважно
1800001
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