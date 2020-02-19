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2020-02-19T12:28+0300
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Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
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РИА Новости

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

03:23 19.02.2020 (обновлено: 12:28 19.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как пояснил синоптик, Северо-атлантическое колебание (САК), которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края.
Вильфанд напомнил, что лишь в конце декабря и январе благодаря северным потокам на непродолжительное время установился антициклон, все остальное время погодой "дирижировала Атлантика".
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Температурные отклонения от нормы, по словам синоптика, нынешней зимой достигали 25-28 градусов, в ближайшие пять дней этот показатель составит 16-20 градусов.
Говоря о погоде в Москве, Вильфанд отметил, что чистого неба в ближайшее время ждать не стоит, однако рассеянные солнечные лучи будут пробиваться сквозь облака.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
объяснять, что то, что уже произошло у гидрометеоцентра получается очень хорошо, а вот с прогнозами как всегда плохо.
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bberia
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Ярослав Погодин
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