Эксперт: коронавирус принесет внезапную прибыль китайским банкам

"Банковский и технологический сектор пострадают в меньшей степени, и могут даже получить импульс для развития: мы видим взрывной рост популярности рынка интернет-доставки продуктов питания в условиях карантина в Китае, все эти транзакции проходят в безналичном поле, а подбор товаров и курьеров идёт через приложения-стартапы, аналогичные нашим сервисам "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", - считает собеседник агентства.