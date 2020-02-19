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Эксперт: коронавирус принесет внезапную прибыль китайским банкам
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РИА Новости

Эксперт: коронавирус принесет внезапную прибыль китайским банкам

03:12 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объявленный властями Китая карантин из-за коронавируса может принести неожиданную пользу банковскому и технологическому секторам страны, их росту будет способствовать увеличение количества онлайн транзакций, заявил РИА Новости финансовый директор финтехкомпании VR_Bank Роман Ромашевский.
По его словам, максимальные потери могут нести мировые сырьевые рынки, где, с одной стороны, в структуре спроса велика доля Китая и стран Юго-Восточной Азии, а с другой стороны - высоки спекулятивная и психологическая составляющие в биржевом ценообразовании.
"Банковский и технологический сектор пострадают в меньшей степени, и могут даже получить импульс для развития: мы видим взрывной рост популярности рынка интернет-доставки продуктов питания в условиях карантина в Китае, все эти транзакции проходят в безналичном поле, а подбор товаров и курьеров идёт через приложения-стартапы, аналогичные нашим сервисам "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", - считает собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКитайЭкономика
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